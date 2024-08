Efficientamento energetico, approvati i progetti esecutivi per i Distretti socio sanitari di Bibbiena e Montevarchi

Arezzo, 1 agosto 2024 – Minor impatto ambientale ed economico e ottimizzazione delle risorse energetiche. È con questi obiettivi che la Direzione dell’Asl Toscana sud est ha approvato i progetti esecutivi per gli interventi di efficientamento energico dei Distretti socio-sanitari di Bibbiena e di Montevarchi con richiesta di cofinanziamento di fondi europei gestiti dalla Regione Toscana tramite il bando “programma regionale Toscana Fesr 2021-2027 - azione 2.1.1 efficientamento energetico degli edifici pubblici”. I progetti sono curati dall’Unità Operativa Complessa aziendale Energia e Tutela dell’Ambiente.

In particolare, nel Distretto socio sanitario di Bibbiena, in località Colombaia, sono previsti importanti interventi volti al raggiungimento di una riduzione di energia primaria attraverso i lavori di isolamento termico, sostituzione degli infissi e del generatore di calore a metano con pompa di calore ad alta efficienza e sistemi di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.

L’obiettivo è far diventare l’edificio N-Zeb (Nearly Zero Energy Building), ossia a consumo energetico “quasi zero”. Anche per il Distretto di Montevarchi, in via Podgora, è prevista una riqualificazione volta a migliorare l’efficienza e le prestazioni energetiche dell’edificio.

Tra gli interventi previsti, ammodernamento degli impianti di climatizzazione con l’installazione di una pompa di calore in sostituzione della caldaia e un sistema di ventilazione meccanica controllata. L’Azienda potrà ridurre i fabbisogni di energia del Distretto Socio Sanitario di Bibbiena del 76%, rendendolo ad impatto energetico “quasi zero” e del Distretto Socio Sanitario di Montevarchi del 46%, superando le richieste minime del bando programma regionale Toscana Fesr 2021-2027, che erano di ridurre di almeno il 30% i costi energetici storici.

“Con questi progetti, L’Asl Toscana Sud Est – sottolinea il direttore generale, Antonio D’Urso - continua il percorso di riqualificazione e ottimizzazione delle risorse energetiche intrapreso da tempo e che ha portato l’Azienda ai primi posti nazionali in tema di efficientamento energetico, come dimostra la 2° posizione a livello nazionale raggiunta dall’Azienda allo Smart Hospital Award 2023”.