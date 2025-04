Effetto Bergoglio nelle librerie. L’autobiografia tra i best seller

Lo si vede un po’ ovunque, anche nelle vetrine delle librerie. È il volto di Francesco ritratto sulla copertina della sua biografia. Un successo editoriale da bestseller: a dominare la classifica su Amazon c’è proprio "Spera", pubblicato il 14 gennaio 2025 in oltre cento paesi. Le librerie del centro gli dedicano la vetrina, un ripiano, o un espositore. Quel che è certo, ci dicono, è che negli ultimi giorni gli aretini hanno acquistato qualche libro in più sulla storia del pontefice argentino ma anche sulle strategie del Conclave. Dalla libreria Edison arrivano numeri chiari. Per "Spera", le vendite non registrano grandi volumi ma sono costanti. Circa dieci al mese, per arrivare a 6 copie vendute da lunedì, giorno della scomparsa di Bergoglio.

"Il libro è uscito a gennaio, e già quando le condizioni di salute del Papa si erano aggravate avevamo registrato un lieve aumento delle vendite. Nell’ultima settimana, certo, sono state richieste più copie". Sette copie in quattro giorni anche alla libreria Giunti di Corso Italia. "La biografia di Papa Francesco è il titolo di punta - racconta la libraia - ma qualcuno è curioso anche della vita dei Papi che lo hanno preceduto, se non dei cardinali che affronteranno il Conclave. Pochi giorni fa, una signora mi ha chiesto un titolo molto specifico proprio su questo". Un buon 20 per cento in più di copie anche alla Feltrinelli, come ci spiega Paolo: "Un incremento c’è stato un mese fa, quando l’attenzione sul suo stato di salute era già alta, ma questa settimana c’è stato sicuramente un aumento. In parallelo, anche i titoli sui temi del 25 aprile sono stati più richiesti". Un collegamento neanche troppo azzardato visto che la parola-chiave, il trait d’unione, è la pace.

Viviana, dalla Mondadori di via Roma, registra lo stesso trend nelle richieste di volumi sulla vita del Papa, i suoi pensieri, i suoi scritti. Non grandi numeri, anche in questo caso, ma richieste costanti.

