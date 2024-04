Ecocompattatore per riciclare plastica al parco Lovari

A Castiglion Fiorentino è entrato in funzione il Mangiaplastica, il nuovo ecocompatattore che è stato installato alla Casina dell’Acqua al parco Lovari. Si tratta di un nuovo servizio volto a contenete la produzione di plastica da parte del cittadino. Questo nuovo step rientra in un progetto più complessivo che ha visto, negli anni scorsi, l’apertura delle casine dell’acqua in tutto il territorio comunale. Per utilizzare l’eco-compattatore è semplicissimo: bisogna inserire bottiglie in Pet vuote, anche con il tappo avvitato così non andrà perso, lasciare l’etichetta integra con il codice a barre che certifica che la bottiglia è in PET riciclabile al 100%. Al raggiungimento del punteggio stabilito, bisogna presentarsi con gli scontrini e la Card Vivacqua all’Ufficio Ambiente per ritirare il premio che è stato riservato. Per le si può contattare l’Ufficio Ambiente oltre che al telefono allo 0575/656415 anche tramite mail all’indirizzo [email protected]