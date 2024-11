Ecco il nuovo Centro per l’impiego. Mezzo milione di euro per la sede

di Marco Corsi

SANGIOVANNI

Il Comune di San Giovanni Valdarno, il 26 novembre scorso, ha provveduto all’accertamento dell’impegno di spesa pari a 509.397 euro per la realizzazione di un nuovo Centro per l’Impiego, frutto di una sinergia tra con l’ Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. L’importo, verrà erogato in 4 rate secondo il cronoprogramma riportato nella Convenzione. Grazie alle risorse del Pnnr e al piano di potenziamento dei servizi per l’impiego, ARTI si farà interamente carico dei costi dell’intervento. I lavori inizieranno nel corso del 2025 e si concluderanno l’anno successivo. Nei primi dieci mesi del 2024, in Valdarno, sono stati presi in carico 12.343 lavoratori. Nel 2023 sono stati 13.945. Nel 2022 10.592. 1.255 le aziende seguite nel 2022, 1.020 nel 2023 e 943 nel 2024, fino ad ottobre. Riguardo alle comunicazioni di avviamento, due anni fa sono state 16.995 di cui 269 tirocini, nel 2023 16.213, con 204 tirocini, da gennaio a giugno di quest’anno 8223, con 101 tirocini. Veniamo al flusso di ingressi in disoccupazione: 3.676 nel 2022, 3.366 lo scorso anno, 1.635 nel primo semestre del 2024. Infine gli utenti senza appuntamento. 5.837 nel 2022, 6.960 nel 2023 e 6.524 al mese di ottobre di quest’anno. I nuovi spazi costituiranno il 54 esimo Centro per l’Impiego della rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego diffusa in tutta la Toscana. I nuovi servizi, che saranno dotati di 12 postazioni, verranno realizzati all’interno del nuovo Polo per le funzioni sociali di San Giovanni, che sorgerà al primo piano di un edificio industriale di proprietà del Comune in via Emilio Gadda 17, all’ex pastificio, nel quartiere del Ponte alle Forche. L’edificio sarà riqualificato. Vi si insedieranno alcune attività, tra cui nuovi uffici comunali.

La collocazione in Via Gadda è risultata particolarmente congeniale sia per l’accesso dei cittadini, sia per la presenza di ampi parcheggi gratuiti e per la vicinanza di fermate del trasporto pubblico su strada. Il nuovo Centro per l’Impiego si estenderà su 335 metri quadri, circa un quarto dei 1335 metri quadri di superficie complessiva. Si prevede di concludere i lavori entro un anno e mezzo. Il nuovo servizio renderà più capillari ed efficienti i punti di accesso alle politiche attive del lavoro nel Valdarno Aretino. Nella zona è attualmente presente un solo Centro, quello di Montevarchi. L’obiettivo è quindi quello di rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese garantendo le stesse opportunità in termini di servizi a chi vive, studia e lavora.