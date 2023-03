E45: un cantiere infinito Tempi ancora lunghi su Puleto e Tevere IV

di Claudio Roselli

Viabilità resa più agevole in questo periodo lungo il tratto appenninico toscano della E45, anche se per il completamento dei lavori bisognerà portare ancora pazienza. Sul viadotto Tevere IV (oltre 1600 metri di lunghezza complessiva fra Valsavignone e Canili di Verghereto) è stato steso un manto di asfalto provvisorio che permette ai veicoli di rimanere all’interno della propria carreggiata – senza quindi effettuare il salto – e di procedere in un’unica corsia, quindi niente sorpasso ma nemmeno deviazioni. Un sistema per garantire maggiore scorrevolezza – è stato precisato da Anas – specie in una fase nella quale i rigori dell’inverno non sono di certo alle spalle. Difficile quantificare la durata della prosecuzione degli interventi: si tratta infatti di un intervento molto accurato e in atto oramai da anni, consistente nel rifacimento degli appoggi, nel ripristino delle testate di soletta e dei giunti di dilatazione, che dovranno restituire un viadotto praticamente nuovo.

È invece in vigore il salto di carreggiata (doppio senso in direzione sud) all’altezza del confine con l’Emilia Romagna per il cantiere che sta lavorando sui 200 metri del Puleto, il ponte che dal 2019 è divenuto fin troppo famoso. In questo caso – dopo l’interruzione per l’abbandono di una impresa e la riassegnazione dell’appalto a un’altra – si procede con il rinforzo delle pile, con il rifacimento delle solette, con la sostituzione degli appoggi con quelli antisismici e con il risanamento del calcestruzzo. Anche per il Puleto, i mesi davanti sono diversi, mentre è oramai imminente la riapertura in direzione di Cesena della galleria "Poggio" fra Sansepolcro nord e Madonnuccia: dopo il consolidamento dei muri laterali, la ditta incaricata si sta concentrando sulla calotta per il consolidamento della struttura, prima di completare l’allestimento dell’impianto di illuminazione, così come già fatto nell’altro tunnel, il "Pozzale", poco sopra Pieve Santo Stefano.

Nel frattempo, è stato corretto l’errore rilevato dagli utenti del public group "Vergogna E45" (la "enne" mancante sui cartelli della Madonnuccia) ed è cronaca di due giorni fa: se nella mattinata di venerdì compariva ancora la dicitura "Madonuccia", a fine giornata i pannelli con la scritta esatta erano stati tutti ricollocati.