La E45 chiusa ai Tir fino a lunedì Lavori per una frana sulla Sp 69 corsi d’acqua sotto controllo

Arezzo, 20 maggio 2023 - L’autunno tardivo di questi giorni si trasformerà presto in primavera piena. Le previsioni per oggi e domani sembrano migliori di come apparivano fino a metà settimana. Confermata qualche pioggia nel fine settimana ma con un codice verde che fa tirare a tutti un sospiro di sollievo, soprattutto in riferimento a quanto accaduto nella vicina Romagna falcidiata dalle acque torrenziali cadute in settimana. Le previsioni meteo parlano di un sensibile aumento delle temperature all’inizio della settimana e d’ora in poi le precipitazioni saranno quello classiche del periodo più caldo, anche temporalesche ma di durata più breve di quelle che hanno flagellato le province della Riviera.

I corsi d’acqua della provincia sono tutti sotto controllo, c’è una piccola strada di collegamento a un’abitazione chiusa in via precauzionale a Badia Tedadalda e un senso unico alternato causato da una frana importante sulla strada provinciale 62 sempre tra Badia Tedalda e Ca’ Raffaello. A breve dovrebbero partire i lavori per liberare la strada dai detriti che sono finiti sull’asfalto da un pendio a lato della carreggiata.

L’unica vera eredità del maltempo killer di questi giorni è legato alla strada E45 Ravenna-Orte. È stato infatti prorogato fino alle 12 di lunedì il divieto di transito ai mezzi pesanti tra Sansepolcro e Ravenna per alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, su disposizione della Prefettura di Forlì Cesena. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti in transito sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo-A1. Una deviazione che in questi giorni non ha creato particolari problemi di traffico sul tratto di Due Mari tra la Valtiberina e la città.

Per gli automobilisti resta il consiglio di prestare attenzione al contenuto dei pannelli a messaggio variabile disponibili lungo la rete stradale e autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili al numero gratuito 1518 e sui siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it.

f.d’a.