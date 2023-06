È un Palio-spareggio Rioni a caccia del primato Le monte accendono la sfida

di Simona Santi Laurini

Il sole è tornato a splendere su Castiglion Fiorentino. Dopo le due goccioline di pioggia del venerdì precedente il Palio, le previsioni parrebbero essere dalla parte dell’evento che domani, terza domenica di giugno, animerà il centro storico e il tondo di piazzale Garibaldi. Archiviate le visite veterinarie, la mattina del venerdì il Magistrato del Palio Pierpaolo Mangani e padre Emanuele di Mare, parroco del Santuario del Rivaio intitolato alla Madonna delle Grazie cui è dedicato il Palio, hanno fatto il tour delle stalle rionali per la benedizione ai cavalli. Loro, i protagonisti della domenica, sono tutti in ottima forma, idonei e in salute, come certificato giovedì dal dottor Raffaello Ciampoli della clinica veterinaria senese "Il Ceppo". Vale la pena ricordare i loro nomi, che circolano regolarmente nel panorama delle corse. Per il Terziere di Porta Fiorentina, le stalle ospitate nella tenuta Paglicci Reattelli accolgono il cavallo vincitore della scorsa edizione ovvero Abracadabra assieme ad un altro fuoriclasse, Vankook, e Catalina. I primi due esemplari correranno domenica, mentre il terzo è il deputato a giocarsi il Memorial "Ciancone", previsto per oggi pomeriggio alle 18 dopo la prova a sei cavalli a piazzale Garibaldi. Prove libere sono state fatte anche ieri mattina a partire dalle 6. Sempre per il capitolo benedizione, è previsto per domani mattina un ulteriore momento di raccoglimento arancioverde. Arriviamo così alla Noceta, dove da due anni si trovano le stalle biancoazzurre del Rione Cassero, dove sono custoditi i titolari Ultimo Baio e Zenia Zoe con Abaidda de Sedini per il Memorial.

Anche per loro, benedizione intima al Santuario del Bagno questa mattina. Infine, per il Rione di Porta Romana, la stalla in vicolo dei Galli sta ospitando Assueoro, Vanadio da Clodia e Bosea. Si tratta dei due cavalli titolari e della riserva del palio, che correrà comunque il Paliotto. Oggi pomeriggio, anche i giallorossi avranno la loro benedizione privata in piazza del Collegio. Tutti soddisfatti ieri pomeriggio alle prove. Adesso, resta solo un ultimo dettaglio da gestire, la consegna del cencio del Palio. A piazzale Garibaldi non ci sono terrazzini come alternativa, quindi il problema non si pone nei termini aretini. Ma rimane la priorità della sicurezza e dell’ordine pubblico. Per questo motivo, il primo cittadino castiglionese Mario Agnelli, anche presidente dell’Ente Palio, consegnerà l’ambito drappo nelle mani del solo presidente che vincerà.