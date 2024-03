È rientrata la salma di Andrea Nocentini. Una donazione in suo ricordo per il Meyer

Ha fatto rientro ad Arezzo la salma di Andrea Nocentini, morto a Punta Ala nella notte tra il 23 e il 24 febbraio. La famiglia ha così potuto organizzare l’ultimo saluto, decidendo di fare una donazione per l’ospedale Meyer. Oggi, alle 15, Andrea sarà esposto nella chiesa di San Lorenzo. Alle 21 invece si terrà il rosario, guidato da Don Alvaro, come momento di preghiera e riflessione in suo onore. I funerali avranno luogo domani mattina, alle 11, in Duomo. "Sarà l’occasione per accomunare i nostri cuori nel ricordo di Andrea, ricordandone la vita e il legame che ci univa" si legge nel sito del quartiere di Porta Crucifera dove Andrea, fratello dell’attuale vice rettore Francesco, era cresciuto. Il 59enne, noto imprenditore, titolare della AnRappresentanze, azienda che si occupa di componenti in acciaio e plastica con sede a Pieve al Toppo, era stato trovato esanime nelle acque del porto di Punta Ala. "In questo momento di perdita, la famiglia di Andrea ha scelto di onorarne la memoria con un gesto di profondo significato: una donazione all’ospedale Meyer di Firenze. Questo atto di generosità riflette lo spirito di Andrea, sempre attento al benessere degli altri, e sarà di conforto a tante famiglie e bambini in cura all’ospedale. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno unirsi a noi in questo gesto di amore, contribuendo in memoria di Andrea. Ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà un lume nella notte, un segno di speranza che perdura. La famiglia di Andrea si stringe in un abbraccio di gratitudine verso chiunque sceglierà di ricordarlo in questa maniera".

Ga.P