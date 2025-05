È qui la capitale della pasta. Degustazioni sotto il cielo. Tra gli chef c’è nonna Natalina

Dalle 19 di ieri e fino a domani sera, Sansepolcro è ufficialmente la "capitale" della pasta. Anche l’attesa è finita: "Primi dei Primi", evento del quale si parlava da mesi, è alla sua… prima. Ben 40 gli chef stellati al lavoro fra professionisti del territorio e nomi di spicco anche oltre confine nazionale. Anche gli spazi vuoti delle botteghe del corso si rianimano per l’occasione e un ruolo speciale sarà riservato a Nonna Natalina, icona del web e simbolo vivente della cucina casalinga. Attraverso dimostrazioni pratiche, Nonna Natalina condividerà i segreti della pasta fatta in casa. In questo week-end, il centro storico della città è un laboratorio del gusto a cielo aperto: dalle masterclass interattive al pranzo della domenica, fino agli assaggi live di primi piatti in piazza Torre di Berta, trasformata in un inedito campo di grano. E intanto, un’affermata giovane biturgense, Laura Inghirami, fra le voci più influenti del panorama internazionale del gioiello, ha firmato e donato al suo Borgo un disegno esclusivo destinato a diventare il premio da consegnare alla migliore eccellenza della manifestazione. Si tratta di una forchetta vera in argento avvolta da una tagliatella, sempre in argento e bagnata in oro; la spilla è stata realizzata dall’artigiano orafo Fabio Belloni: l’emblema della genuinità della pasta fatta in casa e un atto d’amore verso la terra di origine da parte di Laura Inghirami, che ha accompagnato il tutto con un video realizzato da Sabino Mazzini, condiviso nei suoi canali social e ricondivisioni in tutto il mondo, vedi America, Inghilterra, Germania ed Emirati Arabi.

Dopo la conferenza di Andrea Borghesi sulla storia della Buitoni (oggi lo stabilimento di Sansepolcro produce a marchio Valverde, che ha collaborato alla manifestazione), il taglio del nastro e la Cena di Gala nel chiostro di Sansepolcro, oggi si entra nel vivo: "Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa prima edizione dei "Primi dei Primi", un evento che porta a Sansepolcro il cuore pulsante della tradizione gastronomica italiana – ha dichiarato Vittorio Camorri di Terretrusche Events, ideatori e organizzatori del festival –. Mettiamo in campo la nostra esperienza ventennale nell’organizzazione di eventi enogastronomici e la rete di chef d’eccellenza per trasformare ogni angolo del Borgo in una celebrazione della pasta e dei suoi condimenti.