È nata una Stella della matematica. In finale ai campionati internazionali

BIBBIENA

Sarà la portacolori aretina di una sfida davvero particolare la studentessa casentinese Stella Chiarini della II B della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Soci.

La ragazza, infatti, ha avuto accesso alle finali a Milano nei campionati internazionali dei Giochi Matematici promossi dalla Bocconi.

Stella nei giorni scorsi ha disputato i quarti finale online, per poi passare alle semi finali ad Arezzo a cui partecipavano 200 ragazzi e ragazze e qui si è classificata tra i primi quindici per le finali a Milano.

La studentessa non è stata sola, ma sempre accompagnata dall’affetto della sua classe, dal sostegno della sua insegnante Giovanna Giovani e da tanti altri studenti degli istituti del Casentino.

La docente Giovanna Giovani, che ogni anno sostiene i suoi studenti nella partecipazione a questo tipo di manifestazioni, parla di un grande interesse delle ragazze nei confronti della matematica e in generale delle materie scientifiche. Giovani ha detto: "La matematica deve essere proposta nel modo giusto e non come qualcosa di inarrivabile o di impossibile, ma come qualcosa di interessante e anche divertente. Partecipare a queste competizioni è una sfida che deve rientrare sempre in un’ottica di esperienza di vita e di opportunità, senza stress o pressioni. Sono felice di accompagnare i miei studenti in questi percorsi che poi diventano motivo di unione e di confronto". Stella dice di avere sempre avuto un’anima "matematica" e che da piccola contava sempre qualsiasi cosa.

I numeri, insomma, sono stati presenti nella sua vita. I suoi compagni si collegheranno con lei mentre sarà a Milano, questo per ribadire il bel clima creato a scuola su questo progetto di qualità.

Una bella soddisfazione, insomma, per questa studentessa che potrà quindi far valere le proprie qualità nell’appuntamento milanese.