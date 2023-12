È morto l’imprenditore. Alfonso Baldetti

Cortona e il mondo del vino perdono un riferimento importante. È morto per un malore improvviso l’imprenditore Alfonso Baldetti punto di riferimento per la viticultura cortonese. Aveva 71 anni. Sua la Consulente Enologica, azienda fornitrice di strumenti per l’agricoltura che dalla Pietraia in Cortona è arrivata ad avere sedi e consulenze in tutto il mondo. Sua, sempre a Pietraia, anche l’azienda vitivinicola Baldetti Winery che ha gestito con dedizione e amore fino all’ultimo insieme alla moglie e ai figli Gianluca e Daniele. Il suo nome è legato a stretto filo anche alla nascita della Cortona Doc che, insieme ad altri illuminati imprenditori, ha voluto fortemente far nascere e crescere. Una passione per la terra e per il territorio tramandato di generazione in generazione sin da quando Mario, il papà di Alfonso, negli anni ’70, commerciava le uve per poi imbottigliare, soprattutto la prima Doc Bianco Vergine della Valdichiana. Ieri mattina una chiesa di Pietraia gremita gli ha dato l’ultimo saluto. In tanti lo ricordano per la sua simpatia e schiettezza oltre che come illuminato imprenditore. Tra i ricordi commossi c’è quello dell’attuale presidente del consorzio della Doc Cortona Stefano Amerighi. "La storia del consorzio e di tutta la nostra appellazione, non solo da un punto di vista produttivo ma anche dello sviluppo fin dai primi passi, è intimamente legata alla famiglia Baldetti che con la Consulente enologica ha segnato il nostro territorio", sottolinea Amerighi. "Non dimenticherò mai la sua estrema gentilezza, disponibilità e cordialità. Ogni volta che ci vedevamo non c’era momento in cui non ci confrontassimo sulle sorti del territorio cortonese, la sua produzione e sui possibili sviluppi. È una perdita importante per tutti noi, che ci ha toccato per la bontà, onesta e visione rara di Alfonso".

La.Lu.