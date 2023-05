E’ morto il professor Giorgio Cerbai, lo sport aretino in lutto

Arezzo, 18 maggio 2023 – “Ho appreso da poco della scomparsa del Prof. Giorgio Cerbai. È difficile dire chi era e cosa ha rappresentato per Arezzo, perché è stato tanto per la scuola, per le amministrazioni pubbliche, per le tante associazioni e società sportive, ma si può riassumere con una semplice frase: Giorgio Cerbai è stato lo sport, in tutto e per tutto".

Così l'assessore allo sport Federico Scapecchi sulla sua pagina Facebook.

"Non potrò mai dimenticare quanto mi ha aiutato nei miei primi mesi da assessore, mesi difficili a causa della pandemia dove era complicato anche fare una riunione in presenza. Mi ricordo che, ancora in convalescenza da una forma abbastanza severa di Covid, mi chiamò e mi chiese scusa per non essersi presentato prima" continua nei suoi personali ricordi Scapecchi.

“Quanti consigli, quante dritte e quanta passione che mi ha trasmesso per questo mondo, sempre attento ad ogni particolare, specialmente quando si parlava dell'attività sportiva per i bambini e i giovani. Anche dopo aver lasciato l'incarico ultraventennale di delegato provinciale Coni non si è mai risparmiato nel dare una mano, sempre pronto alla battuta che però molto spesso era un modo simpatico di far presente un problema da risolvere.

Qualche mese fa ci siamo trattenuti a parlare fino a tardi, dopo una cena: parlammo di sport ma anche di vita privata, perché nel mio ruolo sì ho la fortuna di conoscere tante belle persone e di diventare buoni amici. Fummo interrotti da una chiamata della tua adorata moglie, in apprensione perché la mezzanotte era passata da un po'. Caro Giorgio, mi mancherai tanto, e mancherai tanto a tutti gli sportivi aretini. Ciao"

Il cordoglio dell'amministrazione comunale

"Lo sport aretino e l'intera città sono in lutto per la scomparsa del professor Giorgio Cerbai. Per quasi trent'anni delegato provinciale CONI, al servizio dello sport e dell'associazionismo aretino che ha sostenuto con impegno, generosità, passione e dedizione, è stato figura di riferimento non soltanto per le sue competenze ma altrettanto per la testimonianza convinta di quei valori di lealtà e sana competizione che rappresentano l'anima dello sport che, grazie a lui, si è legato alla città, alle sue istituzioni, alla scuola e a tante realtà associative diverse.

Se ne va una figura fortemente rappresentativa e molto stimata e amata. Alla famiglia, il cordoglio sincero dell'intera amministrazione."