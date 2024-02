"È meglio Creti ma Ceccarelli ha cambiato idea"

"Nel 2015 il Pd non osteggiò la scelta di Creti, né Ceccarelli, né Basanieri, ma oggi è contrario". A dirlo è l’assessore ai trasporti del comune di Cortona, Silvia Spensierati che in un post su facebook pubblica un comunicato stampa del Comune di Cortona del 2015 in cui l’allora sindaca di Cortona, Francesca Basanieri, prendeva atto dello studio commissionato al tempo da Trenitalia che individuava come posizione per la stazione Medioetruria il territorio di Creti e Farneta.

"Cortona non ha mai messo il veto sulla localizzazione della stazione Medioetruria, demandando al tavolo tecnico, composto da professionisti che fanno questo di lavoro a differenza degli ‘espertoni’ da tifoseria, l’individuazione del luogo migliore costi-benefici".

Così Spensierati che poi si domanda retoricamente, "ciò premesso, mi dite come gli amministratori di Cortona, a fronte delle decisioni tecniche per Creti Farneta non possono che gioire per il proprio territorio?".

"Faccio sommessamente notare che la scelta tecnica sin dal 2015, era già indirizzata su Creti e (giustamente) il sindaco di allora (del Pd) non la osteggiò, supportata dal fedele ed esperto conoscitore dei Trasporti, al tempo assessore regionale, Vincenzo Ceccarelli, lo stesso che oggi è contrario a Creti e ha chiesto l’audizione a Rfi", aggiunge Spensierati nel suo post in cui è taggato anche l’assessore alle infrastrutture della Regione Umbria, Enrico Melasecche.

"Se fosse una barzelletta ci sarebbe da ridere, invece è tutto vero - incalza l’assessore cortonese Spensierati che poi conclude- i fatti contano e non le vuote parole: volevamo in tutti i modi legare il nome di Cortona a quello del Frecciarossa e ci siamo riusciti con la fermata a Terontola. Adesso la sfida a cui dobbiamo impegnarci è quella della nuova stazione in territorio cortonese".