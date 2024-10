È la notte di Halloween. Maschere, libri e musica

Al grido di dolcetto o scherzetto oggi saranno centinaia i bambini pronti a suonare campanelli o ad entrare nei negozi per fare incetta di caramelle. Travestimenti, maschere e trucchi da paura coloreranno la festa più tetra dell’anno mutuata dalla cultura anglosassone ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui, per la gioia dei più piccoli e del commercio. Tantissime le iniziative in tutta la provincia. Oggi alle 17 e alle 18 alla libreria la Casa sull’Albero di Arezzo storie sotto la tenda, letture da far paura per entrare nelle atmosfere di una delle feste più amate dai bambini. Lo sguardo di Medusa, percorsi spaventosi al Museo Archeologico di Arezzo oggi alle 17.45. Il personale guiderà alla scoperta degli aspetti più inquietanti della collezione addentrandosi nella ricerca delle origini storiche e mitologiche della narrazione del terrore. Il tutto con gli effetti sonori del Sound Designer Matteo Bendinelli. Uci cinema propone Terrifier 3 film horror scritto, prodotto, diretto da Damien Leone. Oggi il centro di Montevarchi sarà addobbato per creare il tipico clima noir: acconti del terrore nei vicoli, musiche di halloween, comparse animate, il contest della zucca, l’esibizione in maschera della Banda Puccini, ma anche street food, spettacolo di Mangiafuoco, per una serata da paura. Sotto il loggiato di Palazzo Varchi, l’iniziativa "Neroarancio", a cura di Artinvalle, per realizzare un "il tuo disegno mostruoso". Si passerà poi al Museo del Cassero per la "Cena con delitto" per finire al Paleontologico, con "Una notte in Transilvania". Anche Foiano è pronta a trasformarsi con la festa di Halloween, che dalle 16:30 colorerà le vie del centro con attività dedicate ai più piccoli. Il centro storico si riempirà di attrazioni come gonfiabili, trucca bimbi e il famoso trenino del Carnevale. Non mancheranno momenti di spettacolo, tra cui un’esibizione di danza per bambini che culminerà con una baby dance e la suggestiva parata a tema "El dia de los muertos". Per rendere il pomeriggio ancora più speciale, i bambini potranno partecipare a una caccia al tesoro. Monte San Savino diventa "La città di Halloween" con Arezzo Celtic Festival: tra oggi e domenica quattro giornate scandite da un programma di cinquanta iniziative tra spettacoli, rievocazioni, musica, conferenze, mercatini, laboratori, concorsi e stand gastronomici. "Samhain - Capodanno Celtico" è il nome dell’evento per riscoprire le vere origini della festa. Dolcetto o Scherzetto anche a Castiglion Fiorentino dalle 17 animazione per bambini alla palestra degli Scolopi e Corso Italia.

Angela Baldi