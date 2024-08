È la lancia delle stimmate. Corsa al biglietto in piazza

Ieri la prelazione per i 100 più veloci, quelli che grazie al click day erano riusciti a strappare online un appuntamento per l’acquisto dei biglietti per la Giostra del Saracino e che di fatto ha mandato in fumo i primi 400 tagliandi. Da stamani alle 9 scatta la libera vendita, e tornano le file fuori dal Comune. Alla biglietteria del percorso I colori della Giostra di piazza della Libertà, dalle prime ore del mattino, tanta gente si è messa in fila in attesa dell’apertura del museo. La vendita andrà avanti tutta la giornata o fino ad esaurimento. I ticket, (se ne possono acquistare massimo 4 a testa sia per la Giostra che per la prova generale), di solito vengono esauriti in poche ore. Mentre da lunedì sarà aperta anche la vendita online per i posti in piedi della Giostra e per tutti i settori della Provaccia. Stamani alle 11 intanto nella sala del Consiglio Comunale sarà svelata la Lancia d’Oro della 146esima edizione, dedicata agli 800 anni delle Stimmate di San Francesco d’Assisi alla presenza del sindaco e dei rettori dei 4 quartieri, oltre che del maestro intagliatore Francesco Conti che l’ha realizzata. Domani spazio alla prima cerimonia ufficiale. Appuntamento alle 11 in piazza del Comune con l’Estrazione delle Carriere e il Giuramento dei Capitani. Un appuntamento che raduna sempre molti aretini sulle scale del Duomo. Alle 10.30 i figuranti si ritroveranno in Piazza della Badia e alle 10.45 il corteo raggiungerà Palazzo dei Priori percorrendo via Cavour, San Francesco, via Cesalpino e Piazza del Comune. Alle 11 la consegna dello "scettro" da parte del Sindaco al Maestro di Campo e poi l’estrazione dell’ordine della carriere da parte dei paggetti e i giuramenti dei capitani. A quel punto la Lancia d’Oro verrà portata in Duomo dove rimarrà fino alla Giostra. Da lunedì spazio alle prove in piazza, secondo l’ordine di estrazione e poi a ritroso. Le prove andranno avanti 3 giorni dalle 16,30 alle 19,30, mentre giovedì 29 alle 17 si svolgerà la Giostra simulata che vedrà riserve e titolari contro il Buratto con un unico tiro. Il 30 agosto alle 21.30 la Prova Generale dedicata a Giuseppe Pasquini mentre sabato 31 alle 11.30 a S.Francesco si svolgeranno Bollatura dei Cavalli e Investitura dei Giostratori. Entrano nel vivo i quartieri: a S.Spirito stasera Coachella, a Colcitrone Ceres party, a S.Lorentino cena al contrario, a San Giusto Indie Power.