Arezzo, 19 novembre 2019 - Il giorno è arrivato. Torna ad Arezzo un presidente della Repubblica dopo altri illustri predecessori che hanno calcato questa terra in occasioni importanti. E importante è l’occasione di oggi, l’assemblea nazionale dei Comuni d’Italia che Sergio Mattarella verrà ad inaugurare. Pomeriggio speciale al palaffari: il capo dello stato farà il suo ingresso nella struttura fieristica alle 17 per il ’battesimo’ di una manifestazione che fa onore ad Arezzo e al suo ruolo riconosciuto di città media, baricentro della penisola.

Ad accoglierlo saranno oltre mille sindaci, ospiti della città che anche nella grande serata sotto le Logge offrirà il meglio di se stessa. Soddisfatto anche Alessandro Ghinelli, il primo cittadino che sull’evento ha puntato molto e che a Mattarella avanzerà alcune richieste fra cui quella di mettere una parola fine, attraverso il completamento dei risarcimenti, alla vicenda dei risparmiatori della ex Etruria.

Tutto è pronto al palaffari per accogliere il capo dello stato. All’interno è stata anche allestita una sala privata, sormontata da una gigantografia di piazza Grande, per consentirgli momenti di relax nell’ambito del programma. Piazza Grande appunto: sarà protagonista del centro fieristico con un padiglione, il Chimera West, a essa completamente dedicato.

Giusto così: Arezzo può sfruttare la chance mettendo in mostra i suoi migliori biglietti da visita, anche in un’ottica di allargare il versante del turismo congressuale, obiettivo da sempre dichiarato ma mai compiutamente raggiunto. L’assemblea Anci vedrà in mattinata il suo inizio formale, ma è nel pomeriggio il clou della giornata. Sono queste anche le ore in cui massimo sarà il presidio di sicurezza esteso a tutta l’area.

E’ stato studiato nei minimi dettagli, l’ultima riunione si è tenuta ieri in prefettura, preceduta da più di un’ispezione, sia da parte della polizia (è il questore Salvatore Fabio Cilona il responsabile dell’ordine pubblico) che da parte del nucleo del Quirinale, addetto a preparare ogni visita di Mattarella senza trascurare neppure i particolari minori per tutelare la sicurezza del presidente.

Ma sempre, nelle occasioni sensibili, il coordinamento delle forze di polizia aretine ha funzionato in modo egregio e anche stavolta tutto è stato preparato a puntino. L’esordio in grande stile della tre giorni dell’Anci sarò seguito domani da un’altra giornata speciale, con l’arrivo del premier Giuseppe Conte, di sei ministri, di personaggi dello sport, del giornalismo e della cultura, tutti protagonisti di una serie di incontri, tavole rotonde, workshop (a uno, parteciperà anche Facebook Italia), in un tourbillon di argomenti.

Ma occhio anche ai risvolti politici dell’evento: ad esempio il presidente dell’Anci Antonio De Caro, che veleggia verso la conferma, viene considerato come uno degli emergenti del Pd, in corsa anche per la segreteria nazionale del partito. E come lui, in tutti gli schieramenti, sono molti i sindaci presenti con un ruolo di primo piano nelle rispettive forze politiche.