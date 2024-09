Due sottopassi vanno sott’acqua. Effetto maltempo nella notte di paura

Alcune piccole criticità o poco più. La forte ondata di maltempo che nella serata di lunedì si è abbattuta su tutta la Toscana, in particolar modo sul litorale costiero livornese, per fortuna ha interessato solo in parte il Valdarno aretino dove se si escludono problemi nei principali sottopassi di Montevarchi e San Giovanni non si sono registrati grossi interventi da parte dei Vigili del Fuoco costantemente pronti per supportare la popolazione in caso di chiamate di emergenza. Nel pomeriggio di lunedì tutto sembrava filare via liscio, il codice giallo emesso dalla Regione Toscana sembrava dover passare in secondo piano ma attorno all’ora di cena, a macchia di leopardo, le piogge sono diventate sempre più copiose andando a creare alcuni disagi per chi, proprio in quel preciso istante, stava rientrando nei rispettivi domicili. A Montevarchi la situazione più critica si è verificata al sottopasso di via della Chiantigiana, uno snodo viario molto importante che collega l’area del tennis club con la regionale 69. Il forte acquazzone ha messo off limits tutta la sede stradale, è intervenuta la protezione civile che grazie alle idrovore è riuscita in tarda serata a ripristinare la situazione e a far correttamente defluire tutto il traffico. Poco chilometri più a nord, a San Giovanni, è stato il sottopasso che conduce al Ponte alla Forche, la zona nord della città, a creare i maggiori grattacapi.

Non è la prima volta che accade, già in passato sempre in questo preciso punto si erano verificate situazioni simili per le intemperie del meteo e a denunciare principalmente il tutto è stato il coordinatore della provincia aretina del movimento 5 stelle Tommaso Pierazzi che, con un video postato su Facebook, ha rimarcato come "Ad ogni pioggia autunnale si ripetono le solite difficoltà. Purtroppo non c’è cultura della manutenzione.

Ormai è diventata prassi intervenire quando i danni ci sono già stati. L’Emilia Romagna, Campi Bisenzio, dovrebbero avero insegnato qualcosa". Non è stato esente da piccoli problemi anche il comune di Castelfranco Piandiscò, nella fattispecie la strada provinciale del Botriolo completamente allagata nel giro di pochi minuti con il sindaco Michele Rossi ad aggiornare, sul proprio profilo social, i suoi cittadini invitandoli alla massima prudenza. Anche qui, come nei due casi specifici sopra riportati, il tutto è tornato alla normalità nella tarda serata. Per quanto accaduto in questi giorni, non soltanto all’interno del Granducato, il bilancio che si può tracciare è assolutamente positivo. Danni veri e propri a persone o cose non ci sono stati, tocca quindi ritenersi fortunati.