Due proiezioni dedicate a Gaza, appuntamento a Spazio Seme

In arrivo un weekend con il ciclo di due proiezioni dedicato a Gaza a Spazio Seme in via del Pantano ad Arezzo. Primo appuntamento oggi alle 19 con "A Gaza" per la regia di Catherine Libert, Belgio, Palestina; durata: 102’; 2024. Domani domenica 19 gennaio alle 19 sarà la volta di "Voyagè a Gaza" per la regia di Piero Usberti, Italia/Francia Durata: 67’, 2024. Quello che si intende proporre è un ideale viaggio a Gaza. Dopo la Gaza di oggi (ritratta da À Gaza di Catherine Libert), anche quella di ieri (per mezzo di Viaggio a Gaza di Piero Usberti). Le due proiezioni - in programma presso lo "Spazio Seme" di Arezzo per le ore 19 del 18 e del 19 gennaio - sono dunque da considerarsi come i due movimenti inscindibili di un unico percorso. "Dal momento che risulta pressoché impossibile entrarvi fisicamente, riteniamo necessario provare a raggiungere quella terra almeno con lo sguardo, al fine, anzitutto, di vederne le immagini per interrogarci poi, insieme, su ciò che i nostri occhi hanno potuto scoprire. Sebbene si collochino nel solco di un processo ormai secolare, le vicende che hanno interessato il popolo palestinese a partire dall’indomani del 7 ottobre 2023 hanno colpito molte e molti di noi in modo profondo. Oggi, a più di un anno di distanza, non possiamo che osservarne gli sviluppi con un sempre più acceso sgomento. L’idea di questo ciclo di proiezioni sorge dunque da un bisogno condiviso, quello di costruire uno spazio di riflessione che ci permetta di confrontarci collettivamente su una delle questioni nodali del nostro presente". Alla visione di ciascuno dei due film seguirà un momento di riflessione condivisa alla quale parteciperanno, insieme al pubblico, gli stessi registi con l’intervento di Margherita Giabelli. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti a disposizione.