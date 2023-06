Due nuovi dispositivi per la pediatria del San Donato

Arezzo, 22 giugno 2023 – Il reparto di pediatria dell’ospedale San Donato si arricchisce di due nuovi dispositivi per la cura dei piccoli pazienti.

Due importanti macchinari del valore complessivo di quasi 10 mila euro che gli operatori sanitari porteranno direttamente al letto di degenza dei bambini permettendo di monitorare in tempo reale i parametri vitali.

Si tratta di due strumentazioni di ultima generazione: una centrale di monitoraggio Wi-fi con monitor multiparametrico e carrello portamonitor del valore di 7.900 euro donato dai Lions Casentino e dalla ditta Mapicoplast Europa srl di Subbiano con il supporto del Comitato Aretino Neonatologia, cui si aggiunge un monitor per la misurazione dei parametri vitali provvisto di carrello e del valore di quasi 1500 euro donato dal Gruppo Fratres Donatori Sangue Rigutino.

Il monitor multiparametrico permette la misurazione di numerosi parametri quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, tracciato ECG e si collega via wi-fi allo schermo della centrale che rileva tutti i dati in tempo reale rendendoli disponibili agli operatori sanitari che hanno in cura i bambini.

«Si tratta di due importanti strumentazioni – spiega il dr. Marco Martini Direttore UOC Pediatria Ospedale Arezzo - che permetteranno agli operatori sanitari di avere costantemente sotto controllo i piccoli pazienti che si trovano in situazioni cliniche più delicate o critiche .

Sono dispositivi che aiutano gli operatori sanitari nel loro lavoro e che incrementano e migliorano le prestazioni per i piccoli pazienti». «Sono strumenti – prosegue Martini – impiegabili nell’ambito del progetto "posti letto di High Care Pediatrico" della Pediatria del San Donato che mette in rete le cure pediatriche con lo scopo di contenere i trasferimenti e ridurre i tempi di permanenza nella Terapia semintensiva pediatrica del centro di riferimento regionale Meyer.

I piccoli pazienti con patologie acute critiche e quelli con patologie croniche complesse riacutizzate possono, in alcuni casi selezionati, essere trattati negli ospedali vicino casa riducendo così i ricoveri nel centro di riferimento regionale ».

«È con estremo piacere e gratitudine che riceviamo queste strumentazioni – dichiara Antonella Valeri, Direttore amministrativo Asl Tse – segno di un’attenzione costante che la cittadinanza aretina e le associazioni riservano al proprio ospedale.

La solidarietà assume un valore importante che va ad integrarsi perfettamente con quanto questa Direzione Aziendale sta facendo a livello progettuale per migliorare le strutture ospedaliere, sia sotto il profilo strutturale che di innalzamento della qualità di prestazioni e servizi.

Una integrazione fra associazionismo e Asl da cui non si può prescindere e per questo va il mio più sentito ringraziamento alle associazioni che oggi sono qui».