Due Mari, ossigeno per San Zeno Slittano i tempi per le osservazioni

di Gaia Papi

Slitta al 22 giugno la scadenza per la presentazione delle osservazioni sulla Due Mari. Un primo importante obiettivo raggiunto ieri mattina nell’incontro in Regione tra il sindaco Alessandro Ghinelli e l’assessore regionale alle infrastrutture, Stefano Baccelli insieme al commissario straordinario alla realizzazione dell’opera, Massimo Simonini.

Il sindaco ha illustrato direttamente ai responsabili di Anas le perplessità su alcuni aspetti progettuali oggetto di osservazione da parte del Comune.

"La scadenza fissata al 22 giugno è un importante risultato che ci consente di partecipare alla Conferenza dei servizi con proposte studiate e validate delle quali il Comune si farà portavoce nell’interesse dei cittadini" ha spiegato Ghinelli. Nell’ambito dell’esame dell’iter amministrativo del lotto San Zeno-Arezzo, è stato il commissario Simonini a chiarire che il termine di presentazione delle osservazioni da parte dei privati in merito alle procedure espropriative decorre dall’ultima pubblicazione, avvenuta martedì, pertanto è da intendersi al 22 giugno.

"Siamo consapevoli che l’opera sia indispensabile non soltanto per il nostro territorio ma per l’intero collegamento infrastrutturale nazionale, e siamo altrettanto soddisfatti che finalmente sia diventata concreta e prossima la sua realizzazione. Ugualmente, dobbiamo agire in difesa del nostro territorio e a tutela dei nostri cittadini. Siederemo al tavolo tecnico della Conferenza dei servizi portando il nostro contributo affinché venga individuata la migliore soluzione a salvaguardia degli interessi di tutti" ha sottolineato il sindaco Ghinelli.

Nei giorni scorsi, sono stati direttamente i comitati di cittadini che abitano nella zona finita sotto i riflettori per il tracciato della grande infrastruttura viaria ad illustrare all’amministrazione comunale le proprie perplessità. Nonostante riconoscano l’infrastruttura come attesa e necessaria per la rete dei collehgamenti e la mobilità di personme e merci, hanno più volte chiesto delucidazioni tecniche, avanzando anche proposte alternative.

Gli stessi comitati che stanno lavorando con il Comune per la stesura delle osservazioni e a cui stava molto a cuore una proroga nei tempi in cui era possibile presentarle.

"È stato un incontro proficuo", ha commentato l’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, in cui "abbiamo approfondito il progetto di completamento della E78 e il nodo di Arezzo, constatando che molti aspetti sono stati migliorati. Faremo ulteriori approfondimenti nei prossimi incontri per migliorare ancora il progetto che, allo stato attuale, è in fase di valutazione ambientale. Mi fa piacere che si sia stabilita una linea collaborativa per arrivare quanto prima alla soluzione tecnica che avvii l’iter approvativo".