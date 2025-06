Due giorni con gnomi e folletti nel bosco e nella fattoria di Ramarella

Un fine settimana da segnare nell’agenda di ogni bambino. Appuntamento nella fattoria e nel bosco di Ramarella, nel comune di Laterina Pergine, dalle 15 di oggi alle 21 di domani. In arrivo laboratori ludici e creativi realizzati all’interno di un’area dedicata e delimitata da tende in stile fantasy, spettacoli diurni su posizione fissa e spettacoli itineranti diurni e notturni nel bosco della fattoria, animazione teatrale, animazione con giochi in legno, spettacoli di giocoleria, un’area street food e un’aria dedicato a un mercatino artigianale delle meraviglie. Alcuni titoli? La festa dell’incanto, l’incantesimo degli gnomi, lo scrigno dei sogni, i Gunter e lo gnomo bizzarro, 25 appuntamenti nei due giorni, in media uno ogni mezz’ora. Protagonisti gli gnomi e i bambini. I primi, poeticamente parlando, verrebbero dalla tradizione nordica e, secondo alcuni, dal dio Odino. Prosaicamente questi vengono dall’Abruzzo e dalla fantasia della compagnia dei Guardini dell’Oca. Ecco la loro autodefinizione: "un’allegra ‘caterva’ di attori solitari, chi in auto, chi sui binari, chi dal mare alla montagna, chi dalla montagna al mare, chi se ne stava in spiaggia a sonnecchiare, chi studiava dizione, chi era ancora a lezione; ed ecco l’illuminazione, è la Maiella". La folgorazione la spiega il Direttore artistico, Benedetto Zenone: "non avevamo un teatro e allora abbiamo scelto il parco nazionale della Maiella. Abbiamo trasformato in bosco nel luogo degli spiriti fatati per bambini e genitori". Dall’esordio del 4 maggio 1995, è stato un crescendo di attività fino al Festival internazionale degli gnomi di Roccaraso la cui edizione 2025 si terrà dal 25 al 27 luglio. Gli gnomi dei Guardiani dell’oca viaggiano senza sosta tra i boschi italiani. Loro madrina in terra aretina è stata e continua ad essere Angela Fortunato, già vice sindaca del Comune di Castefranco di Sopra: "Per tre anni la festa degli gnomi si è tenuta presso il parco di Soffena e questa quarta edizione è diventata Gnomarella con nuova location