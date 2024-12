Due candidati ai premi Ubu. Tovaglia a Quadri e Le Volpi

Ben due le candidature della Valtiberina ai Premi Ubu 2024, massimo riconoscimento del teatro italiano. "Tovaglia a Quadri", la cena spettacolo che dal 1996 caratterizza dieci serate di agosto ad Anghiari e "Le Volpi", il più recente lavoro di Lucia Franchi e Luca Ricci, hanno ottenuto le nomination rispettivamente nelle categorie "premio speciale" e "nuovo testo italiano-scrittura drammaturgica". Scritta da Paolo Pennacchini e Andrea Merendelli, che ne cura anche la regia, "Tovaglia a Quadri" trasforma gli abitanti della Valtiberina in interpreti, portando in scena una narrazione unica intrecciata con la tradizione gastronomica locale. Questo evento, che ogni anno registra il tutto esaurito e lunghe liste d’attesa, è una produzione dell’Associazione Teatro di Anghiari. "Dalle periferie della società dello spettacolo, con Paolo Pennacchini, abbiamo scritto 29 storie - afferma Merendelli – che sono tutte originali, messe a tavola con un gruppo di interpreti e di organizzatori che per quasi 30 anni ci hanno accompagnato sotto il sole dell’estate e nei temporali improvvisi. Più o meno 35mila persone ci hanno seguito in questo viaggio".

Ricordiamo che "Tovaglia a Quadri" ha ottenuto in ultimo anche il premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro (Anct) a Padova. Con "Le Volpi", Lucia Franchi e Luca Ricci affrontano i temi della corruzione e del familismo in una provincia italiana senza tempo. Lo spettacolo, che ha già toccato oltre 30 città italiane, vede in scena attori di grande spessore come Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia (Antonella Attili) e Federica Ombrato (Luisa Merloni). "L’ingresso del nostro testo nella terna dei nominati al Premio Ubu 2024 è stata una vera sorpresa. Non ce lo aspettavamo - commentano Franchi e Ricci – e siamo felici e grati a coloro che, tra gli oltre 70 critici teatrali nazionali votanti, hanno indicato il nostro lavoro tra i migliori in scena quest’anno in Italia. Abbiamo vinto due volte il Premio Ubu per il nostro lavoro come fondatori e direttori di Kilowatt, nel 2010 e 2021, ma mai per la nostra attività di drammaturghi. Vincere stavolta il premio per il miglior testo sarebbe molto bello, ma già la nomination ci riempie di orgoglio". I vincitori saranno annunciati domani durante una cerimonia al Teatro Arena del Sole di Bologna, trasmessa in diretta su Rai RadioTre.