Drammaturgia con il light designer Staropoli e il regista Bellani

Per il terzo anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con il laboratorio "Pensare, fare, scrivere della luce │Drammaturgia della luce". Lo spazio del teatro contemporaneo, organizzato dall’Associazione CapoTraveKilowatt di Sansepolcro e condotto dal light designer Gianni Staropoli e dall’autore e regista Michelangelo Bellani. Il laboratorio si terrà da lunedì 19 a sabato 24 giugno, le iscrizioni sono aperte, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, per un’esperienza di formazione unica sul rapporto tra spazio e luce: un’occasione di immersione e approfondimento poetico, drammaturgico e filosofico per indagare, studiare e praticare la luce. Il ciclo di incontri integra la riflessione teorica e l’artigianato teatrale e prevede momenti di esercitazione pratica. L’intento è quello di creare un terreno di scambio creativo e uno spazio fluido di confronto a partire da tre termini chiave: pensare, fare, scrivere della luce.

Concepire e progettare la luce vuol dire interagire con uno spazio, percepirlo, coglierne l’essenza luminosa, creare delle situazioni luminose dentro le quali gli attori performers possano agire e reagire in totale armonia e organicità. Immaginare una relazione attiva e significativa con la luce i corpi e lo spazio: portare e concretizzare azioni, mettere in luce-nella luce concetti e sentimenti, quindi entrare nell’orbita del linguaggio della scena, che si traduce sostanzialmente nell’incontro tra scena e spettatori. Il laboratorio è rivolto indistintamente a light designer e a chi si occupa regia, coreografia, ad attori, danzatori e a tutti coloro che hanno il desiderio di approfondire alcune riflessioni, questioni poetiche, filosofiche e tecniche della luce e dello spazio del teatro contemporaneo. Si terrà in presenza da lunedì 19 a sabato 24 giugno (dalle 10 alle 18), presso il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro. Candidature entro lunedì 24 aprile. Per informazioni e iscrizioni scrivere a [email protected]