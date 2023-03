Dottor robot in azione E’ il nuovo dispositivo

TERRANUOVA

Alla Clinica di Riabilitazione Toscana di Terranuova Bracciolini si è tenuta una giornata dedicata alle valutazioni preventive sui rischi derivanti da cadute e danni alle articolazioni. Una giornata dedicata ad anziani e sportivi. Per l’occasione sono state illustrate le potenzialità e gli utilizzi di un nuovo macchinario, utilizzato già in Crt sui pazienti ricoverati. Si chiama "Hunova" ed è un dispositivo robotico, utilizzato per la riabilitazione e la valutazione funzionale senso motoria di arti inferiori, colonna vertebrale e core stability training. Serve anche per la rieducazione funzionale e motoria e per l’equilibrio del paziente. Hunova trova facile impiego non solo nell’area della riabilitazione post-traumatica, ma anche in campo ortopedico, neurologico, sportivo e della riabilitazione degli anziani. Riguardo ai trattamenti per i pazienti della terza età, è possibile effettuare valutazioni che permettano di quantificare il rischio cadute, in modo da consentire agli operatori della riabilitazione di modulare il proprio intervento sugli aspetti motori e neurocognitivi che servono nel limitare o prevenire il rischio.

Lo scorso mese di ottobre una delegazione della Clinica ha partecipato ad un simposio sulla riabilitazione robotica che si è tenuto a Praga e nell’occasione è stato presentato proprio il device robotico "Hunova Movendo", specificando il suo utilizzo per la riabilitazione dei pazienti geriatrici, neurologici e post covid sul recupero del controllo del tronco, sulla prevenzione cadute e sul recupero attentivo. Nel corso dell’intervento al simposio, sono stati illustrati casi clinici e i risultati dei trattamenti con l’utilizzo di questo dispositivo. Una nuova giornata dedicata alla riabilitazione si terrà il 20 aprile.