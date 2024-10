Doppio tunnel, ripartono i lavori. Baldaccio alla rivoluzione traffico: da domani chiusure a singhiozzo

Dall’area del Baldaccio a via Romana, proseguono in città i grandi cantieri con gli operai del Comune al lavoro anche di notte. E scattano da domani nuove temporanee chiusure al transito. Per la sistemazione della viabilità alla doppia canna del Baldaccio, entreranno in vigore alcune modifiche al transito e alla sosta e la chiusura temporanea alle auto. Via Baldaccio, via Alessandro Dal Borro, viale Cittadini e viale dei Carabinieri, sono le strade interessate nei prossimi giorni dai lavori di sistemazione allo snodo Baldaccio che comporteranno chiusure temporanee e divieto di sosta. Dalle 8,30 alle 19 di domani, lo sbarramento sarà in entrambe le direzioni, in viale dei Carabinieri, nel tratto che va dalla nuova rotatoria di via Baldaccio all’intersezione con via Carlo Alberto dalla Chiesa.

Sempre domani, negli stessi orari, le auto che vengono da via Baldaccio dirette in viale dei Carabinieri, dovranno svoltare su via Monte Falco, percorrere via Carlo Alberto dalla Chiesa e immettersi su via dei Carabinieri. Al contrario, chi proviene da viale dei Carabinieri diretto in via Baldaccio, dovrà svoltare su via Carlo Alberto dalla Chiesa e percorrere via Monte Falco.

Sarà invertito temporaneamente anche il senso di circolazione della corsia di ricircolo che collega viale dei Carabinieri al centro per permettere l’uscita dei bus dal deposito. Non è finita qui. Nuovo step dei lavori a partire da martedì quando, dalle 8,30 alle 19, off limits in entrambe le direzioni, sarà il nuovo ramo del sottopasso che collega la rotatoria di via Baldaccio a via dal Borro. Attenzione poi da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre quando chiuderà di notte la nuova rotatoria di via Baldaccio. Nella finestra dalle 21 alle 6 del mattino, via Baldaccio, lato nuova rotatoria, diventa strada senza uscita e i veicoli, a eccezione di quelli diretti al parcheggio multi-piano, dovranno svoltare su via Monte Falco. Da lunedì 21 a martedì giorno 22 ottobre offi limits sarà invece il tratto che va dal civico 5 di via dal Borro al civico n. 39/1 di via Cittadini, con orario 8,30-19.

Chi percorre via dal Borro dovrà svoltare in direzione della nuova rotatoria e potrà uscendo sul "vecchio tunnel", proseguire su viale Cittadini. Da domani scattano anche altre modifiche al traffico. Procede infatti il cantiere mobile di via Romana: fino all’8 dicembre, 24 ore su 24, a chiudere sarà il tratto di via Romana compreso fra le intersezioni con via Pascoli e via Chiarini/via Salvadori. Largo Pontalto sarà percorribile a senso unico, l’accesso a via Pascoli verrà garantito percorrendo Largo Pontalto, svoltando a destra su via Romana e successivamente a sinistra. Proseguirà invece fino al 21 ottobre la chiusura del tratto di via Salvadori compreso tra l’intersezione con la statale 73 e il civico 83 in orario continuato e il doppio senso alternato per i residenti nel sottopasso ferroviario.