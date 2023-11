Dopo quello di villa Lovari, altri 5 parchi pubblici hanno giochi “inclusivi”

Arezzo, 15 novembre 2023 – Il primo è stato installato nel 2021 al parco di Villa Lovari, si trattava di una giostra che rientrava nel progetto dell’associazione “UILDM” per la promozione del diritto al gioco di tutti i bambini; ed ora, oltre a quello, altri 5 parchi e aree verdi del territorio contano giochi “inclusivi”, ovvero giochi pensati per essere utilizzati da tutti i bambini.

“Grazie anche alle risorse ottenute partecipando al bando regionale ‘Ri-generazione Toscana’ ed al finanziamento afferente al ‘Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità’’, prosegue il percorso virtuoso iniziato dal nostro Comune, due anni fa, con il Parco di Villa Lovari.

L’obiettivo è quello di rendere inclusivi i nostri parchi dotandoli di giochi usufruibili da tutti i bambini, affinché non esistano barriere ed ostacoli alla socializzazione ed al divertimento” spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.

I parchi individuati, come detto, sono 6 e, sono nei pressi dei grandi insediamenti urbani come quello in zona Osteria, in Viale Mazzini, in Via Falcone e Borsellino, Boscatello oltre al Parco Presentini a ridosso del centro storico, e “offrono” attrezzature ludiche che possono essere utilizzate in modo paritario da utenti con diverse abilità motorie.

Tutti i giochi, acquistati grazie ai contributi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la disabilità e del Consiglio regionale della Toscana oltre a risorse dirette comunali, sono fruibili da tutti i bambini e questo permetterà una maggiore interazione tra tutti i bambini e favorirà l’inclusione di quelli disabili.

L’installazione di giochi di questo tipo ha, infatti, come finalità il miglioramento della qualità della vita dei minori specialmente di quelli con ridotta capacità motoria e/o cognitiva, assicurando uguale accesso, rispetto agli altri bambini, alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e del tempo libero, facilitando l’interazione sociale ed i rapporti amicali.

“I nostri spazi verdi rispondono a questi requisiti che noi riteniamo indispensabili per tutti i nostri bambini, dove “TUTTI” fa la differenza” conclude l’assessore alle Politiche Sociali, Stefania Franceschini.