Arezzo
CronacaDopo Lavoro ferroviario. Al via i corsi di danza e ginnastica
21 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Dopo Lavoro ferroviario. Al via i corsi di danza e ginnastica

L’Associazione Dopolavoro Ferroviario, con una storia che sfiora il secolo, si dedica alla gestione del tempo libero non solo per i dipendenti e i pensionati del Gruppo Ferrovie dello Stato, ma per tutti i cittadini. Come stabilito dallo statuto, promuove iniziative legate allo sport, al turismo, alla cultura e a progetti sociali, contribuendo alla formazione personale e al benessere fisico dei propri soci.

Lo sport, da sempre considerato un elemento centrale delle attività del Dopolavoro Ferroviario di Arezzo, rappresenta un importante momento di aggregazione e intrattenimento. L’associazione organizza passeggiate per esplorare il territorio, tornei dilettantistici di calcio e calcetto, e uscite ciclistiche all’insegna della socialità più che della competizione.

A partire da domani, il Dopolavoro Ferroviario di Arezzo lancia una nuova stagione di corsi di danza e ginnastica presso la sede in via Piero della Francesca, 5, nei pressi della Stazione Ferroviaria. L’offerta del Dopolavoro Ferroviario di Arezzo, con la direzione artistica di DancingDance Studio, è ampia, rivolta a tutte le età, dai più piccoli agli adulti. I corsi sono tenuti da docenti qualificati, info [email protected] o 0575 302766.

© Riproduzione riservata

