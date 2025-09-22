Jova sposa un suo collaboratore. Alle nozze concerto con Tiziano Ferro

Non capita tutti i giorni di vedere Jovanotti e Tiziano Ferro insieme dietro lo stesso microfono. È accaduto sabato sera a Cortona, al matrimonio del loro collaboratore più vicino, Emiliano Segatori. Romano di origine ma ormai legato alla città etrusca al punto da sentirsi cortonese d’adozione, Segatori ha scelto il Falconiere, raffinata location a 5 stelle di Silvia Baracchi, per coronare il suo sogno d’amore con Martina. Un "sì" festeggiato anche con la loro figlia. Per Emiliano, da anni assistente personale, autista e guardia del corpo di Lorenzo Cherubini e Tiziano Ferro, la presenza dei due artisti è stata un bel regalo. Non solo amici, ma figure con cui vive un rapporto di fiducia quotidiana. Ed è stato proprio Jovanotti, affiancato dalla moglie Francesca e dalla figlia Teresa, con una speciale delega del Comune di Cortona, a officiare le nozze. In abito bianco di lino, camicia chiara e cappello texano, ha indossato la fascia tricolore e celebrato con viva emozione. La festa si è subito trasformata in un evento speciale. Già dall’aperitivo, Jova e Ferro hanno duettato accompagnati dallo storico bassista Saturnino, che ha dato ritmo ed energia a una serata a metà tra concerto privato e ricevimento di nozze. Elegantissimo in abito blu notte, Tiziano ha condiviso il palco con Lorenzo regalando emozioni agli invitati. Il cantautore di Latina, arrivato dagli Stati Uniti già da venerdì, ha approfittato dell’occasione per trascorrere un intero weekend a Cortona come ospite del Falconiere, ripartendo poi domenica. Tra i momenti più intensi, l’ingresso degli sposi nella limonaia: i due cantanti hanno intonato "Infinito" di Raf, altro artista seguito da Segatori. Grande protagonista della serata anche la cucina del Falconiere. Silvia Baracchi ha pensato a un menù adatto a vegetariani e pescetariani. Tra i piatti più apprezzati, il risotto all’aglione della Valdichiana – coltivato e fornito dal fratello di Francesca Cherubini – arricchito da melanzana bruciata e spuma di parmigiano, i "tortelli medici" con ricotta e verdure candite su zuppetta di cicoria e zenzero, il tonno con salsa beurre blanc al whisky e verdure di stagione. Gran finale con una torta monumentale al cioccolato bianco e lamponi capace di stupire tutti per scenografia e gusto. "È stata una serata allegra, con ospiti desiderosi di divertirsi – ha detto Silvia Baracchi – anche per noi è stato un piacere lavorare, perché c’era lo spirito di una festa in campagna. È stato bello vedere che ognuno si è sentito a casa".

Laura Lucente