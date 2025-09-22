Paola Casali scomparsa da 14 anni. Ecco l’identikit dell’indagato: "Spesso lo vediamo qui a Pieve"

di Claudio Roselli

Chi è dunque l’uomo sulla sessantina, di origine siciliana, che vive a e che rimane l’unico indagato per la scomparsa di Paola Casali, la conterranea con la quale avrebbe avuto una relazione sentimentale? La notizia della sua convocazione da parte della Procura di Agrigento (la donna è stata vista per l’ultima volta il 20 febbraio 2011 a Licata e che da quel momento di lei non si sono avute più notizie o segnalazioni) si è praticamente sovrapposta a quella del Premio Pieve Saverio Tutino, il grande evento culturale che ha proiettato il Comune valtiberino nell’orbita della cultura nazionale, consacrandolo come la "Città del Diario" e che proprio ieri ha vissuto la giornata centrale con la proclamazione del vincitore della 41esima edizione. "Lo abbiamo visto di recente, durante la festa dello scorso 8 settembre e in compagnia di altre persone, probabilmente amici o semplici conoscenti": così ci è stato riferito da gente del posto. Dietro insomma a questa piena normalità, si nasconderebbe un individuo sul quale pendono i sospetti di gravi responsabilità sul destino di una donna che non si trova più da oltre 14 lunghi anni: ne aveva 49 allora, ne avrebbe oggi 63 se Paola fosse ancora in vita. Sperarci è lecito, crederci è francamente molto difficile.

In base alle testimonianze raccolte, l’uomo si sarebbe trasferito a Pieve con la famiglia oltre 20 anni fa (forse anche 25), ha moglie e due figli in età oramai adulta e – sempre stando a quanto risulta – qui inizialmente avrebbe aperto un’attività artigianale, poi una commerciale, chiusa da ancora poco tempo. Ciò sta a significare che, per ovvi motivi, lui e i congiunti si sarebbero fin da subito inseriti nel contesto della comunità locale. Uno dei figli eserciterebbe la professione a Sansepolcro, dove nel frattempo sarebbe andato anche ad abitare. Certa è una cosa: salvo una minoranza piuttosto esigua, la gran parte dei pievani era rimasta all’oscuro di questo retroscena e probabilmente sono in diversi anche adesso a domandarsi chi possa essere il misterioso concittadino; che magari avranno pure salutato e incrociato in più circostanze senza nemmeno lontanamente immaginare quello che poi è venuto alla luce sul suo conto.

Almeno fino al maggio 2021, quando la nota trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?", in onda da oramai decenni su Rai Tre, comunicò la riapertura delle indagini (il caso era stato dichiarato chiuso nel 2014) sulla sorte di Paola Casali, a seguito dell’insistenza delle due figlie della donna, che mai hanno creduto a un allontanamento volontario della madre, invitando chi di competenza a orientare le indagini verso questo signore, che a Pieve – per chi è al corrente della storia o per lo ha saputo attraverso il servizio che ha immortalato più angoli del paese – resta pur sempre un emblema della normalità.