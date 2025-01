Dopo la sconfitta con la Sangiovannese esonerato dal Trestina Simone Calori

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Esonerato il tecnico valdarnese Simone Calori, alla guida dello Sporting Trestina. Decisiva per le sorti del trainer è stata la sconfitta di ieri con la Sangiovannese. A comunicare l'avvicendamento è stata la stessa società umbra. "Lo Sporting Club Trestina comunica che in data odierna mister Simone Calori è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra che partecipa al torneo di serie D. Il club bianconero ringrazia Simone per la professionalità e l'impegno che non sono mai venuti meno in questi mesi e augura al tecnico le migliori fortune sotto ogni punto di vista".

Il direttore sprtivo Santino Podrini e il direttore generale Lorenzo Bambini sono già all'opera per individuare il profilo adeguato per la gestione del gruppo chiamato a ottenere l'obiettivo minimo della stagione, vale a dire la salvezza. Nelle prossime ore verrà comunicato il nominativo scelto dalla società. Calori ha un passato anche da allenatore di Montevarchi, Sangiovannese e Terranuova Traiana.