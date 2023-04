Dono nel nome della sorella Oncologia, aiuti alla Fratta Ortopedia: nuovo primario

di Laura Lucente

L’obiettivo è chiaro: rendere più confortevole la permanenza di chi si sottopone a terapie oncologiche nel reparto della Fratta. Cerimonia ieri mattina al nosocomio della Valdichiana per salutare la donazione dell’associazione "Un’Idea di Rosanna" presieduta da Paola Frati, sorella di Rosanna morta nel 2018 per un tumore. Si tratta in particolare di mobili: tre armadi, quattro scrivanie, due cassettiere, un lettino per le visite e sedie per la sala d’aspetto dell’oncologia. Oltre 6 mila euro la cifra complessiva. Un segnale di vicinanza della comunità della Valdichiana Aretina. "Una dimostrazione di quanto di alto il livello di attenzione nei confronti dei bisogni del nostro Ospedale" sottolinea Alessio Cappetti direzione medica del presidio. "Sono felice per questa donazione arrivata ad un presidio di zona dove c’è un reparto di oncologia che funziona e che permette alle persone di curarsi vicino a casa", gli fa eco Cristina Rosadoni, responsabile Uos Oncologia La Fratta. "È un’occasione per ricordare che esiste l’oncologia in questa zona, un reparto che fa parte dell’Uoc Oncologia di Arezzo dove i casi oncologici vengono condivisi e discussi dagli specialisti anche in sede multidisciplinare".

L’associazione "Un’Idea di Rosanna" si impegna da anni anche in un progetto di prevenzione sul territorio. Grazie alla professionalità del vicepresidente dell’associazione il dottor Giuseppe Tognini, è nata "Prevent", una giornata di ecografie gratuite a seno, tiroide e testicoli che si tiene all’interno della struttura della Misericordia di Camucia. Intanto ieri per l’ospedale della Fratta è arrivata anche una notizia attesa da tempo. Il reparto di ortopedia ha un nuovo responsabile che prenderà servizio già da domani.

Si tratta del dottor Ludovico Panarella. Romano, ha maturato esperienza in Italia e all’estero. Per 17 anni ha prestato servizio al policlinico di Tor Vergata. "Dedicherò tutto l’impegno e le competenze necessarie per portare qui la specialità ortopedica ai massimi livelli come giustamente merita", ha confermato lo specialista. "La sfida più importante è mettere in piedi una squadra di valore. Ed è questo che farò: trovare persone motivate e capaci per un progetto che ha tutti i numeri e le potenzialità infrastrutturali per rispondere alle esigenze del territorio".