Donna trovata agonizzante in casa, muore una settimana dopo: è giallo

Terranuova Bracciolini, 14 gennaio 2025 – È stata trovata agonizzante a casa con una ferita alla testa. Sette giorni dopo la donna, 50 anni, italiana, di Terranuova è morta alle Scotte di Siena. E questi - ad ora - sono gli unici punti fermi di quel che è accaduto il 2 gennaio scorso, in una casa nel quartiere Paperina, nella periferia di Terranuova Bracciolini. É giallo.

La trama di quel che è accaduto prima che il suo corpo finisse a terra è l’oggetto di un fascicolo aperto in procura attorno al quale gli inquirenti si sono trinceri in un silenzio assoluto. Indagano i carabinieri della Compagnia del Valdarno coordinati dalla procura di Arezzo. Certo è che le ipotesi tengono in considerazione tutti gli scenari: un infarto, una caduta oppure un’aggressione finita nel peggiori dei modi. Con la morte di una donna. Scenario da omicidio, nel caso estremo.

L’autopsia è in programma in giornata. L’esame verrà condotto dall’equipe medica del professor Mario Gabbrielli dell’università di Siena. La pista presa in considerazione dagli inquirenti sembrerebbe quella di lesioni conseguenti ad un colpo ma chi indaga ci va cauto e vuole prima leggere il referto dei medici legali. Il riserbo è massimo e la faccenda è delicata. Una donna è morta.

Ad aver fatto la scoperta sarebbe stata una delle due figlie, appena rientrata a casa. La donna è stata trovata moribonda in fondo alle scale. Subito sono stati allertati i soccorsi del 118 che sono arrivati nell’appartamento con un il pegaso. L’elisoccorso della Regione si è alzato in volo in una corsa disperata verso l’ospedale di Siena. La donna è arrivata in codice rosso: il più grave. Le sue condizioni erano gravissime. Per sette giorni ha lottato per la vita ma il 7 gennaio si è spenta. Non ce l’ha fatta.

La donna era priva di sensi quando è stata ritrovata: non ha potuto parlare con i carabinieri e raccontare loro quello che era accaduto. E questo non aiuta a rispondere agli interrogativi che accerchiano il mistero. Sarebbero stati sentiti invece altri testimoni che nelle ore precedenti erano a casa, forse a cena. Tra di loro anche il marito, che al momento del ritrovamento si sarebbe trovato in un’altra stanza dove dormiva. Tutto dovrà essere accertato e al momento non ci sarebbero indagati ma soltanto persone sentite come informate dai fatti. In queste ore gli inquirenti stanno mettendo in ordine gli elementi e riscontrando quanto emerso finora. Nella giornata con ogni probabilità emergeranno novità.