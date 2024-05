Donazione Barilla alla locale Caritas

Significativa appendice finale per la mostra "Buitoni e il sociale", che ha chiuso i battenti domenica 12 maggio nella sale di Palazzo Alberti a Sansepolcro. Il Gruppo Barilla ha infatti inviato 50 colli in totale con confezioni dei suoi prodotti, ovvero varietà di pasta, sughi e dolci, che il Cral Buitoni ha consegnato alla locale sezione della Caritas diocesana, la quale poi provvederà a distribuirli in base alle necessità. È stato il gradito omaggio del prestigioso marchio alimentare di Parma all’indomani della presenza a Sansepolcro del dottor Andrea Belli, responsabile delle relazioni esterne, invitato lo scorso 11 aprile dal Cral Buitoni a uno degli incontri collaterali alla mostra per trattare il rapporto fra Barilla e l’ambito del sociale. Un ringraziamento speciale a Barilla per questa donazione, quindi, sia da parte del Cral Buitoni che dalla locale Caritas.