Donati 4mila euro al canile di Ossaia

"Abbiamo bisogno di scatolette, chi può darci una mano". Detto fatto: ancora una volta il grande cuore degli amici a quattro zampe ha risposto presente all’appello del Canile di Ossaia che sulla sua pagina facebook ha pubblicato un appello. Ed è così che nel giro di poche settimane sono stati raccolte scatolette e croccantini, molte anche di quelle ad hoc per cani con particolari problemi di salute, per un totale di circa 4mila euro se si considera anche la maxi generazione dell’artista cortonese Lorenzo Jovanotti che ogni Natale lascia sotto l’albero dei suoi amici pelosi un maxi regalo. Grande gioia, e non poteva essere altrimenti, per Stefania Bistarelli, responsabile del Canile di Ossaia che ad oggi ha 63 cani che aspettano di essere accolti in una nuova casa, "nella zona sono tutti molto vicini al canile di Ossaia - ci racconta - facciamo tante iniziative, cene e passeggiate con i cani, il prossimo appuntamento sarà l’open day che faremo il 7 aprile con i cani di proprietà e anche quelli del canile, una per cinque km nei dintorni della campagna". "Le donazioni sono importantissime perchè mandare avanti un canile non significa soltanto fare le pulizie ma anche dar da mangiare ai cani che spesso non sono sempre in ottima salute e quindi hanno bisogno di cibo e farmaci".