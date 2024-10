Don Luigi Ciotti e Cammeriere tra gli ospiti

Sesta edizione del Foiano Book Festival, che si terrà tra il 7 novembre ed il 5 dicembre. Il programma completo verrà presentato a Firenze, in Consiglio Regionale, il prossimo 30 ottobre. Oggi il sindaco Franci ha presentato i primi due prestigiosi ospiti che avranno il compito di aprire e chiudere il festival. Venerdì 7 novembre (con inizio alle ore 18) sarà ospite una grande persona, uomo di fede, di pace e di speranza come Don Luigi Ciotti che dialogherà con Saverio Tommasi sui temi della giustizia sociale e della speranza. Giovedì 5 dicembre la chiusura del festival è affidata ad uno straordinario musicista come Sergio Cammariere che avrà come special guest la violoncellista Giovanna Famulari.

Questo concerto si terrà nella chiesa della Collegiata dei Santi Martino e Leonardo con ingresso a pagamento, come è stato lo scorso anno quello di Angelo Branduardi. I biglietti saranno in vendita nei consueti canali di vendita dal 21 ottobre pv (info 0575 27961 – 338 8431111 - [email protected] ).