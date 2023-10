Don Cosimo Schena, il prete più seguito sui social arriva ad Arezzo

Prima del discusso generale Vannacci in arrivo il 24 ottobre, è tempo di un nuovo ospite per gli incontri letterari organizzati dall’associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani. La stagione culturale fatta di incontri con gli autori e presentazioni di libri prosegue oggi con Don Cosimo Schena e "Il cuore di Dio".

Il noto prete brindisino, don Cosimo Schena, sta per fare tappa ad Arezzo con un evento imperdibile. Ordinato nel 2009, don Cosimo è il primo sacerdote a cui WhatsApp ha concesso un canale esclusivo, guadagnandosi una folta schiera di seguaci sui social media. Con centinaia di migliaia di follower su piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, don Cosimo Schena è diventato una figura di riferimento nell’era digitale. Ora, i cittadini di Arezzo avranno l’opportunità unica di incontrare questo carismatico prete e ascoltare il suo messaggio di amore, speranza e preghiera. L’appuntamento è per stasera 20 ottobre alle ore 20 presso la libreria Feltrinelli Point di Arezzo, in Via Garibaldi 107, dove don Cosimo presenterà il suo nuovo libro "Il Cuore di Dio". Un’opera che raccoglie pensieri e poesie capaci di ispirare e elevare le persone. Ma l’impacto di don Cosimo non si limita ai social media. È noto anche come "prete animalista" e si batte attivamente contro l’abbandono degli animali.

I suoi coinvolgenti video con gli animali raggiungono milioni di spettatori, diffondendo un messaggio di amore per la natura e tutte le sue creature. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per i cittadini di Arezzo e non solo, di incontrare una delle figure più carismatiche e ispiratrici del mondo digitale e di scoprire il messaggio di speranza che don Cosimo porta con sé. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero ma su prenotazione al 3453313044.