Domani l’ultimo saluto a Bruno Mealli

Arezzo, 04 agosto 2023 – Si terranno domani mattina alle 10 alla Chiesa di San Tommaso in Castelfranco di Sopra i funerali di Bruno Mealli, morto all’alba di ieri nella sua abitazione di Malva. Classe 1937, valdarnese di Terranuova Bracciolini, ex ciclista su strada italiano. Professionista dal 1961 al 1969, ha vinto tre tappe al Giro d'Italia e un Campionato italiano del quale, dopo la morte di Vittorio Adorni, era il più anziano vincitore. Mealli, parte integrante della dinastia di Malva che ha legato la sua vita al mondo delle due ruote, è stato uno dei ciclisti più importanti della storia del Valdarno e della provincia di Arezzo.

Fu un grande protagonista al Giro d'Italia 1963 per aver indossato, contemporaneamente a un altro ciclista, Marino Fontana, durante la corsa, la maglia tricolore di campione italiano. Nel corso della sua carriera ha corso anche nove edizioni della corsa rosa, vincendo tre tappe ed indossando anche la maglia di leader della classifica per cinque tappe nel 1965. Quando era ancora in attività fu ideatore, con il fratello, della Tirreno-Adriatico, una grande classica del ciclismo italiano. Ha vinto anche 2 Giri del Lazio 1 Giro dell'Emilia allora erano gare che contavano dove vi partecipavano tutti i campioni in circolazione, inoltre ha partecipato con la Nazionale italiana a due Campionati del Mondo nel '64 e nel '65 dove colse un ottimo 12 posto. I mondiali allora partecipavano solo 8 per nazionale quindi per esserci era veramente forte.

Il Valdarno perde insomma un grande protagonista. Un tratto pacato, l'eleganza anche espressa fuori dalla bici, neanche minata da un gravissimo lutto familiare. Lo si vedeva sempre alle ricorrenze o alle presentazioni più importanti riservato e inappuntabile. Il grande Vittorio Adorni ne era stato prima capitano sportivo e poi amico di lunga percorrenza, la sua una carriera altrettanto nobile e prestigiosa. La salma di Mealli è attualmente alla Cappella della Misericordia di Terranuova. Grande cordoglio è stato espresso da tutte le società ciclistiche della vallata, dal comitato provinciale e dai tanti amanti di questo meraviglioso sport. Un uomo che ha lasciato un solco profondo nel mondo del ciclismo, che oggi lo piange. “In un fazzoletto di terra del nostro territorio negli anni sono nati e cresciuti ciclisti di assoluto valore, tra questi Bruno Mealli ha coniugato risultati importanti con riservatezza, determinazione e grande umanità. Gli diamo l’ultimo saluto con grande affetto verso i familiari e con la nostalgia verso un ciclismo che era un modo di essere, schietto, umile, espressione di un territorio”. Questo il pensiero del sindaco di Terranuova Sergio Chienni.