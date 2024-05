Domani a San Giovanni la lista “Pace Terra Dignità”

Arezzo, 31 maggio 2024 – Domani a San Giovanni Valdarno in piazza Cavour dalle ore 10 ci sarà il banchino della lista europea "Pace Terra Dignità" alla presenza del segretario regionale di rifondazione comunista Alessandro Favilli. Nel pomeriggio poi, ad Arezzo, in piazza Sant’Agostino alle ore 18, iniziativa con la presenza di Rita Scapinelli e Vauro Senesi, candidati alle elezioni europee nella lista PTD. Sarà l’occasione sia di parlare della lista Progressisti per San Giovanni Valdarno, ma anche di pace. "E lo faremo senza peli sulla lingua visto che siamo sull’orlo della terza guerra mondiale, con il genocidio del popolo palestinese facendolo passare come diritto di una nazione a difendersi e agli studenti e lavoratori che si ribellano si risponde con la repressione", hanno spiegato i componenti della lista.