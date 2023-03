“Doggy bag, please”: un progetto contro lo spreco alimentare del Liceo Colonna

Arezzo, 30 marzo 2023 – Un progetto per ridurre lo spreco alimentare nei ristoranti di Arezzo attraverso l’utilizzo delle doggy bag, cioè delle vaschette dove riporre gli avanzi.

L’iniziativa è stata promossa da una classe terza del Liceo Economico-Sociale Colonna che, con il supporto di Sintra Digital Business, ha strutturato un percorso di sensibilizzazione, informazione e educazione dal titolo “Doggy bag, please - Solo il futuro avanza” sull’importanza di recuperare il cibo rimasto nei piatti.

L’obiettivo del percorso, infatti, è di radicare nei locali pubblici cittadini e nella loro clientela una buona prassi particolarmente diffusa all’estero per evitare di buttare alimenti ancora commestibili, recuperandoli in una vaschetta da portare a casa per stimolare il consumo anche in un secondo momento.

Dopo una prima fase di studio per capire l’entità del fenomeno dello spreco alimentare, gli studenti dell’Istituto Colonna hanno strutturato un’azione concreta per affrontare questa problematica e hanno scelto di coinvolgere dieci ristoranti aretini a cui sono state consegnate le doggy bag.

La richiesta è stata di distribuire ai loro clienti queste vaschette a fine pasto e di mettere sui loro tavoli un QrCode con le informazioni sul progetto e con un questionario digitale da completare per monitorarne l’andamento. La promozione di “Doggy bag, please” verrà condotta attraverso il profilo Instagram @doggybagyou e, in quest’ambito, è stata coinvolta Sintra che ha previsto una formazione specifica rivolta agli alunni per un utilizzo professionale di questo social network tenuta da Elisa Stocchi (business unit manager B2C).

L’azienda, infatti, è un punto di riferimento nazionale per le strategie di business digitale e ha posto le proprie competenze al servizio del progetto per spiegare le diverse fasi della creazione di contenuti attraverso l’elaborazione di un piano editoriale, la scelta del giusto stile, l’individuazione del target, la definizione della cadenza delle pubblicazioni e le modalità per coinvolgere nuovi ristoratori e per ampliare i follower.

Questa formazione ha posto le proprie radici nell’obiettivo di sensibilizzare verso l’utilizzo delle doggy bag ma, più in generale, ha permesso di fornire generali competenze specifiche per un utilizzo responsabile, etico e professionale di Instagram. «Il progetto - spiegano gli insegnanti dell’Istituto Colonna, - ha permesso ai nostri alunni di interrogarsi sullo spreco alimentare e di approfondire questa problematica, invogliando poi a trovare una soluzione concreta per provare a risolvere questa criticità.

Ringraziamo Sintra per il contributo portato nella formazione per l’utilizzo di Instagram e ringraziamo i ristoratori coinvolti per la disponibilità, la collaborazione e la sensibilità dimostrate».