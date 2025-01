Dogane e monopoli. L’agenzia assume

C’è tempo fino al 20 gennaio per presentare domanda al concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 415 unità di personale – di cui 25 in Toscana – all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La figura professionale svolgerà tutte le funzioni amministrative o operative di competenza dell’Agenzia nell’ambito di prescrizioni e procedure predefinite che non comportano risoluzione di problematiche richiedenti valutazioni discrezionali. Deputata, tra l’altro: al supporto all’attività amministrativa e/o tributaria, acquisendo e predisponendo elementi informativi e ricognitivi per la preparazione di atti e documenti; alle operazioni preparatorie ovvero strumentali o di supporto rispetto alle attività tecniche cui collabora; alla predisposizione di compiti, rendiconti e atti semplici nel settore di specifica competenza; alla segnalazione agli uffici preposti di difetti, guasti e anomalie di funzionamento. Per la specifica figura professionale sono richieste le seguenti competenze trasversali: "Capire il contesto pubblico": soluzione dei problemi; "Realizzare il valore pubblico": affidabilità.

E’ prevista una prova selettiva unica su: elementi di diritto costituzionale, amministrativo, tributario e dell’Unione europea; principi di economia politica e di contabilità aziendale. Fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni di ADM, cenni di normativa in materia di dogane, accise e giochi. Accertamento della conoscenza della lingua inglese e utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi. Accertamento delle competenze trasversali specifiche per la figura professionale, indicate nel successivo paragrafo "Conoscenze e competenze professionali".