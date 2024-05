Dodici alberi saranno tagliati in via Veneto

SANSEPOLCRO

C’è anche il taglio di 12 alberi fra gli interventi di riqualificazione del tratto urbano che costeggia viale Vittorio Veneto a Sansepolcro. L’amministrazione comunale ha affidato a una ditta del settore un primo incarico di valutazione sulla stabilità delle piante dei viali cittadini e in questo frangente sono emerse alcune sofferenze relative alla vetustà di alcuni alberi presenti e alla scarsa sostituzione di quelli deperiti e invecchiati. I dubbi emersi sono stati confermati da un diverso professionista che ha espresso parere definitivo sulla sicurezza generale, il che ha suggerito – a tutela dei frequentatori della zona – l’abbattimento delle 12 piante già indicate in precedenza a rischio. A queste debbono aggiungersi due piante di tiglio già segnalate, nel corso della prima indagine, come soggetti incerti da ricontrollare entro il 2023-2024. Nel contempo, il professionista incaricato della più recente valutazione, ha ritenuto non necessario l’abbattimento di una pianta di ippocastano e una pianta di tiglio precedentemente rimaste con giudizio in sospeso. In definitiva, le indagini eseguite nel corso degli anni, con i due diversi protocolli ufficiali applicati nella valutazione di stabilità delle piante, a loro volta affidati a professionisti diversi, consentono di rassicurare i cittadini di Sansepolcro in merito alla fruizione in piena sicurezza degli spazi posti in adiacenza a viale Vittorio Veneto. Anche per i prossimi stralci della riqualificazione urbana compresa nel finanziamento del Pnrr si procederà con specifiche valutazioni degli alberi al fine di individuare quelli da mantenere in piedi in sicurezza e quelli che dovranno essere sostituiti.