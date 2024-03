"Disco Factory" pomeriggio organizzato da New Factory Sabato 30 marzo, il centro giovani New Factory di Arezzo e l'associazione D.O.G. hanno organizzato "Disco Factory", evento gratuito con musica e ballo per adolescenti. L'assessore Federico Scapecchi elogia l'iniziativa come momento di divertimento sano per i giovani cittadini.