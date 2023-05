Discendenze impossibili Cinzia Della Ciana al Salone del libro

Ormai sono dieci e anche quest’anno il battesimo del libro si terrà al Salone di Torino. L’ultima opera della scrittrice aretina Cinzia Della Ciana "Discendenze impossibili. La Madama e la Loca", Helicon Edizioni, si muove nel filone teatrale cui l’autrice è approdata da tempo, perché ancora oggi non esiste modo migliore per rappresentare un conflitto che ricorrere alla drammaturgia. Un conflitto che questa volta è un confronto appassionato tra due donne, La Loca Giovanna la Pazza, e la Madama Margherita d’Austria, quella di Palazzo Madama, per la prima volta intrecciate in un dialogo immaginario. Due donne prese dalla storia, quella storia che fa la storia, ma non racconta le storie. Non racconta per esempio che altro non furono che nonna e nipote e che l’elemento comune, il figliopadre imperatore Carlo V, fu in vero il loro separatore che alzò una congiura del silenzio contro la Loca che ancora prosegue. Temi che parlano al presente perché il rapporto donnapotere è lo snodo della vicenda. E Della Ciana porterà a spasso queste donne sia con presentazioni che con la rappresentazione scenica già pronta fino all’opera musicale in cantiere.