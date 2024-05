Discarica abusiva di rifiuti, sequestrata una vasta area privata

Arezzo, 17 maggio 2024 – Sequestrata una vasta area privata adibita a discarica abusiva di rifiuti, anche speciali e pericolosi. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, in collaborazione con i tecnici dell'Arpat - Dipartimento di Arezzo, hanno eseguito un accertamento in materia di tutela ambientale presso una vasta area privata adibita a stoccaggio di rifiuti di ogni tipo. L'intervento, condotto dalla tenenza di Sansepolcro, ha riguardato un terreno nella disponibilità di un'azienda della Valtiberina, individuato a seguito di una preventiva mappatura del territorio su ampia scala, effettuata dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa a mezzo di specifici sorvoli, a bordo di elicotteri equipaggiati con tecnologia di ultimissima generazione.

All'esito dell'intervento, i finanzieri biturgensi hanno rinvenuto un'area verde adibita a deposito incontrollato di rifiuti, in assenza delle autorizzazioni previste dal Testo Unico Ambientale. Gli operanti, con la collaborazione dei tecnici dell'Arpat, hanno proceduto ad effettuare la cosiddetta caratterizzazione dei rifiuti illecitamente depositati, sottoponendo a sequestro penale un'area scoperta e non impermeabilizzata, di circa 1.300 mq, dove era stoccata una grande e variegata quantità di rifiuti, anche speciali, quali macchinari e apparecchiature deteriorate ed obsolete, nonché rifiuti pericolosi (veicoli pesanti a motore non bonificati, cassoni contenenti Raee - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), che sarebbero dovuti essere avviati alle operazioni di smaltimento. Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Arezzo, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.