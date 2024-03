Disabilità e sport. Corsi per formare quaranta tecnici

Si chiama "In Montevarchi 2024" il progetto presentato dal Comune rappresentato da Silvia Chiassai per la formazione di 40 tecnici delle società sportive sul tema della disabilità.

È stato promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Il Coni Toscana e Special Olympics Italia. Saranno cinque le società montevarchine a partecipare a questa esperienza formativa cui il comune ha messo a disposizione 7000 euro e troviamo l’Atletico Levane Leona, Fides Montevarchi, Società Ginnica Giglio, Ginnastica Aurora e Volley Arno. È il primo progetto, in tutta la provincia, che permette ai bambini della scuola primaria di potersi avvicinare allo sport ed è stato presentato oltre che dal primo cittadino anche dall’assessore allo sport Lorenzo Allegrucci, dal delegato provinciale del Coni Alberto Melis e dalla Coordinatrice della Scuola di formazione regionale del Coni, Prof.ssa Alice Butti. "La disabilità è un tema per noi da sempre molto sentito – afferma il Sindaco – questo è un progetto a cui tengo particolarmente. Il percorso formativo, in partenza in questi giorni, prevede una fase teorica e una pratica, che permetterà già dal prossimo anno veramente a tutti i bambini di scegliere una disciplina sportiva da praticare insieme ai propri amici". Lo scopo principale è ben chiaro come afferma l’assessore Allegrucci: "Permettere la pratica dello sport ai ragazzi con disabilità cognitiva. Siamo soddisfatti di aver realizzato un impegno a cui stiamo lavorando da mesi e che può contare sulla collaborazione del Coni e su formatori nazionali di Special Olympics". La soddisfazione del delegato provinciale del Coni Alberto Melis: "Un progetto di inclusività per il quale dobbiamo ringraziare il Comune di Montevarchi per lo stanziamento delle risorse necessarie e le società sportive del territorio che dopo un periodo di formazione dei loro tecnici provvederanno ad avviare i bambini allo sport".

Massimo Bagiardi