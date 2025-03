Dietro il sipario ma al centro della scena con Giuseppe Tavanti

Dietro il sipario ma al centro della scena. Le donne nella musica dei Grandi. Ultimo appuntamento del “Marzo per le donne”, oggi alle 18 alla sala La Nonziata di San Giovanni Valdarno: il maestro Giuseppe Tavanti presenta il concerto che riflette sul ruolo fondamentale delle donne nel mondo della musica. Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, il Comune di San Giovanni, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha promosso un ricco programma di iniziative volte a stimolare la riflessione e il confronto sul ruolo della donna nella società. Attraverso incontri, spettacoli e momenti conviviali, l’obiettivo è stato quello di raccontare le molteplici sfaccettature dell’universo femminile, dando voce a storie di talento e determinazione. L’evento conclusivo di questa rassegna si terrà oggi alla Nonziata, dove il maestro Giuseppe Tavanti presenterà il concerto “Dietro il sipario ma al centro della scena”. Un’occasione preziosa per riscoprire e valorizzare il contributo delle donne nel panorama musicale internazionale.