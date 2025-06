Dieci anni di informazione e boom utenti. Grande festa per il sito Valdarno 24

Dieci anni di informazione, oltre 40.000 articoli pubblicati e una comunità di lettori sempre più ampia e affezionata. Il portale Valdarno 24 festeggia il suo decimo anniversario con un evento speciale, in programma questa sera a Villa Barberino. Una cornice d’eccezione per celebrare un percorso iniziato nel 2015 e cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per l’informazione locale del Valdarno Aretino e Fiorentino.

La serata si aprirà alle 18.30 con il convegno "Gli ultimi 20 anni del giornalismo. L’avvento di internet e i cambiamenti in corso. Il rischio di fake news e il ruolo fondamentale dei media", un’occasione di riflessione su un settore in costante evoluzione. Tra i relatori, nomi di primo piano del panorama giornalistico e istituzionale: Cecilia Primerano, giornalista del Tg1; Federico D’Ascoli, caposervizio de La Nazione Arezzo; Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana; Marco Meacci, presidente del Corecom Toscana ed Enzo Brogi, ex presidente del Corecom.

A seguire, una cena conviviale alla presenza di numerosi esponenti della società civile valdarnese: sindaci, associazioni di categoria, forze dell’ordine, dirigenti scolastici, rappresentanti di istituti bancari del territorio, società sportive e molti altri, insieme alla redazione di Valdarno 24 e ai collaboratori del gruppo editoriale Torelli Hanzo e Arno Edizioni, che comprende anche Valdarno Post.

Nato nel settembre 2015 con il dominio tgvaldarno.net, oggi Valdarno24.it è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Arezzo diretta da Marco Corsi. In dieci anni ha saputo raccontare con puntualità e passione le notizie di cronaca, politica, cultura, sport ed economia, accompagnando i testi con servizi video, interviste e reportage multimediali.

Con oltre 100.000 utenti unici al mese e 250.000 accessi, V24 è una presenza capillare su tutte le principali piattaforme social – da Facebook a Instagram, fino a TikTok e WhatsApp e continua a investire in innovazione. Tra le novità più recenti, la nascita della piattaforma Valdarno 24 Live Streaming, per trasmettere in diretta gli eventi più rilevanti del territorio, e una nuova rubrica con podcast video.