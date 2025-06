Parcheggi senza sconti. Bocciata la mozione

SAN GIOVANNIÈ stata respinta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di San Giovanni Valdarno la mozione presentata dal gruppo di opposizione San Giovanni Civica, che chiedeva di estendere da 15 a 30 minuti il tempo di sosta gratuita negli stalli a pagamento. Una proposta pensata per venire incontro a chi si ferma per brevi commissioni, e che prevedeva anche la revisione della tariffa minima attualmente in vigore: 1,50 euro in Piazza della Libertà e 1 euro nelle altre aree di sosta cittadine. Secondo i promotori della mozione, la modifica avrebbe risposto a una richiesta concreta e condivisa da cittadini e categorie economiche, oltre che a un’esigenza di equità rispetto ad altre realtà simili. "Invece di prendere un impegno che la cittadinanza e le categorie economiche hanno richiesto a gran voce rimediando ad un grossolano errore – ha commentato il gruppo San Giovanni Civica – se la cavano e lasciano scivolare le nostre fattive e condivisibili proposte con un ‘valuteremo’ e ‘vedremo’. Ma cosa c’è da valutare? I parcheggi nel centro di San Giovanni sono più onerosi che in molte località molto più frequentate e turistiche rispetto alla nostra città". Una critica che mette nel mirino non solo il contenuto della decisione ma anche l’atteggiamento della maggioranza in Consiglio."Ci auguriamo solo che il non voto alla nostra mozione sia dovuto esclusivamente ad una miopia politica che non permette a chi governa la città l’accettazione di qualsivoglia proposta delle opposizioni – hanno aggiunto i consiglieri di San Giovanni Civica – Se così fosse, scopriremo la vera natura refrattaria al confronto del Sindaco Vadi, e si tratterebbe di una brutta sconfitta per la vita democratica della nostra città".

Marco Corsi