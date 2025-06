Concorso amministrativi Asl toscane: si presentano in 2.500, solo 138 superano gli scritti

Arezzo,13 giugno 2025 – 2.500 partecipanti. Solo 138 hanno superato le prove scritte e sono stati ammessi agli orali del concorso a tempo indeterminato per assistenti amministrativi nelle aziende sanitarie della Toscana.

“E’ quanto meno anomalo l’esito parziale del concorso indetto da Estar – commenta la Fp Cgil dell’area vasta Toscana sud est. In queste ore si stanno moltiplicando le segnalazioni di partecipanti su domande non pertinenti, mal formulate o totalmente errate.

Gli esiti negativi di questa procedura non saranno soltanto per i “bocciati”. E’ evidente la possibilità di ricorsi legali e, soprattutto, il rischio che i vincitori del concorso potranno non essere sufficienti ai bisogni di tutte le Asl della Toscana. Questo vorrà dire ripetere, a breve termine, una nuova procedura concorsuale con i costi notevoli che questa comporta».

La Fp Cgil dell’Area vasta giudica “fallimentare” la modalità di gestione, da parte di Estar, di appuntamenti fondamentali come i concorsi pubblici, “soprattutto in un periodo in cui diventa sempre più difficile trovare professionisti disponibili a lavorare nel settore pubblico. Inoltre quanto accaduto non può essere considerato un caso visti i numerosi precedenti.

Una percentuale di ammessi agli orali pari al 5,5% non può essere certo addebitata solo ai partecipanti: facciamo fatica a credere che la quasi totalità di sia presentata agli scritti priva della pur minima preparazione”.