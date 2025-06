Aumento tariffe dei parcheggi. Mozione per tagliare i costi

Torna al centro del dibattito politico sangiovannese la questione delle tariffe nei parcheggi a pagamento. Nel consiglio comunale in programma oggi sarà discussa una mozione presentata dal gruppo San Giovanni Civica, che chiede l’introduzione della prima mezz’ora gratuita di sosta negli stalli blu, al momento soggetti a un pagamento minimo pari a un’ora intera. Una proposta, quella avanzata dall’opposizione, che punta a correggere – secondo i promotori – "una misura penalizzante" per cittadini e commercianti.

Fino all’introduzione del nuovo sistema, chi inseriva 30 centesimi nel parcometro, oltre al primo quarto d’ora gratuito, poteva sostare per ulteriori 20 minuti circa. Oggi, invece, si paga 1,50 euro l’ora in piazza della Libertà (anche per pochi minuti oltre i 15 gratuiti) e 1 euro nelle altre zone con sosta a pagamento. "Con questa iniziativa – spiegano da San Giovanni Civica – offriamo a chi governa la città l’occasione di rimediare a un errore che ha generato disagi. Riteniamo che la gratuità per i primi 30 minuti sia un segnale concreto, soprattutto a sostegno delle attività del centro storico, già messe a dura prova dalla crisi economica".

Il gruppo consiliare riferisce di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini e rappresentanti di categoria, critici verso l’attuale sistema. L’argomento ha acceso il confronto politico serrato nelle ultime settimane, ma la giunta guidata dal sindaco Valentina Vadi non sembra intenzionata a tornare indietro. A sottolinearlo era stato anche l’assessore Lorenzo Cursi, che già nel consiglio comunale di febbraio aveva risposto alla proposta di ampliamento della sosta gratuita: "Il quarto d’ora attuale è sufficiente per commissioni veloci – aveva dichiarato – come prendere un caffè, un prelievo al bancomat o l’acquisto di farmaci".

L’assessore aveva inoltre ricordato la presenza di parcheggi alternativi gratuiti a breve distanza, come quello di piazza Dalla Chiesa, spesso poco utilizzato. Oggi, però, il tema tornerà ufficialmente sui banchi del consiglio, con l’auspicio – da parte di San Giovanni Civica – di riaprire una riflessione sulle politiche di mobilità urbana e sul sostegno alle attività commerciali. Per il gruppo di minoranza, infatti, si tratta di un aumento "sproporzionato ed inspiegabile" se si intende rilanciare il commercio e quindi la vitalità del centro storico di San Giovanni Valdarno.